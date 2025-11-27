Das fünfte Kinderbuch zur E-Technik handelt vom riechen - eine spannende Geschichte zur Nachwuchsföderung

… und die Elektroingenieurin kann die Zukunft riechen" -

Ein inspirierendes Kinderbuch für Neugier, Technikbegeisterung und echte Zukunftskompetenzen. In Zusammenarbeit mit dem VDE-Deutschland.

Mit seinem neuen Kinderbuch "… und die Elektroingenieurin kann die Zukunft riechen" schafft der Autor, Illustrator und Konzeptentwickler Hajo Schörle ein warmherziges, humorvolles und zugleich hochaktuelles Werk zur Nachwuchsförderung in naturwissenschaftlich-technischen Berufen. In enger Zusammenarbeit mit dem VDE Deutschland entstand ein liebevoll illustriertes Buch, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistert - und zeigt, wie spannend Forschung, Sensorik und Ingenieurkunst sein können.

Im Mittelpunkt stehen die Kinder Elena und Paul, die während eines Schulausflugs erleben, wie wichtig unsere Sinne und wie wertvoll kluge technische Lösungen im Alltag sind. Aus einer einfachen Frage zum Mindesthaltbarkeitsdatum entwickelt sich eine wunderbare Entdeckungsreise: Elenas Mutter ist Elektroingenieurin und forscht an neuartigen elektronischen "Schnüffelsensoren", die Lebensmittelverschwendung reduzieren können, indem sie winzige Veränderungen frühzeitig erkennen.

Was als neugieriges Gespräch auf einer Waldlichtung beginnt, führt die Kinder schließlich in ein echtes Forschungslabor - und lässt sie voller Begeisterung davon träumen, selbst eines Tages solche Innovationen zu entwickeln.

Ein Buch, das Kinder stärkt - und Erwachsene mitnimmt

Die Geschichte vermittelt spielerisch die Freude am Entdecken, am Dialog und an kreativen Lösungswegen. Gleichzeitig zeigt sie anschaulich, wie vielfältig und gesellschaftlich relevant technische Berufe sind.

Die detailreichen Illustrationen von Hajo Schörle laden zum gemeinsamen Anschauen, Staunen und Nachfragen ein - ein Kinderbuch, das Familien, Schulen und Bildungseinrichtungen gleichermaßen begeistert.

Für Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen personalisierbar

Das Buch kann ab einer Bestellmenge von 250 Exemplaren individuell für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Verbände oder Organisationen produziert werden - mit eigenem Logo sowie eigenen Kontakt- und Informationsseiten.

Hier erhalten Sie den Link zur Bestellung der Bücher.

So eignet es sich ideal für:

* Nachwuchsförderprogramme

* Veranstaltungen, Messen, Recruiting- und Imagekampagnen

* Bildungsinitiativen & Schulprojekte

* Geschenkaktionen für Mitarbeitende oder Partner

Warum dieses Buch jetzt wichtig ist

Lebensmittelverschwendung, Nachhaltigkeit, Sensorik, Digitalisierung, Forschung - all das wird im Buch kindgerecht erklärt und mit einer inspirierenden Berufswelt verknüpft.

"… und die Elektroingenieurin kann die Zukunft riechen" macht Mut, Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu verstehen und zeigt jungen Leserinnen und Lesern, wie spannend Technik sein kann.

Über den Autor

Hajo Schörle ist Illustrator, Autor und Projektierer mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Kinderbüchern, Lernmaterialien und visuellen Kommunikationsprojekten. Dieses Buch hat er komplett selbst illustriert, konzipiert und geschrieben. Im Oktober 2025 wurde sein Wirken bei der Mobilitätswende mit den Kinderbuchporjekten gewürdigt. Er erhielt den "Best in Class Award 2026 - Vorreiter Mobilitätswende Innovation".

Kooperation

Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem **VDE Deutschland**, der als maßgebliche Institution für Elektro- und Informationstechnik seit vielen Jahren die Nachwuchsarbeit in Technik- und Ingenieurberufen nachhaltig unterstützt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

