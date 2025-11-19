Stromnetze, Batterien, Batteriespeicher und Elektroautos brauchen kritische Metalle

Lithium, Nickel, Graphit, Seltene Erden, aber auch Kupfer oder Aluminium werden für die Energiewende benötigt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.11.2025, 19:40 Uhr Zürich/Berlin

Die Nachfrage nach diesen Metallen steigt stark an. Lieferketten sollen gesichert sein und Risiken bei der Förderung und Beschaffung sollen möglichst gering gehalten werden. In den Batterien sind vor allem Nickel und Kobalt von Bedeutung. Diese beiden Metalle sorgen für mehr Energiedichte und eine längere Lebensdauer. Nickel erhöht die Kapazität und senkt die Kosten. Kobalt steht für Stabilität und Sicherheit.

In Batterien in Elektroautos und Batteriespeichern ist Lithium essenziell. Das Wesen der Autos ändert sich gerade, sie sind verbunden mit Energiequellen, Infrastruktur und digitalen Diensten. All das geht über die reine Mobilität hinaus. Gerade bei den kritischen Metallen ist nun China der dominante Veredler für 19 von 20 energiebezogenen strategischen Metallen. Der Marktanteil Chinas beläuft sich auf etwa 70 Prozent. Die Stoffe für Elektroautos, Batterien und Stromnetze werden auch für Verteidigungssysteme oder KI-Chips gebraucht.

In der Zukunft steigt die Nachfrage nach Energiedienstleistungen, sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich und natürlich auch im datenbezogenen Sektor. Der Stromspeicher im Keller und die Photovoltaikanlage auf dem Hausdach ist heute keine Besonderheit mehr. Bei den Energiequellen verzeichnet der Photovoltaikbereich die größten Zuwachsraten. Damit wächst auch der Bedarf von Speichermöglichkeiten und wiederum die Nachfrage nach Nickel und Kobalt. Auf jeden Fall ist es positiv, wenn die wichtigen Zukunftsstoffe einmal nicht aus China kommen.

Die Canada Nickel Company - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-... - verfügt über Nickel und Kobalt, dies in ihrem Crawford-Projekt in Ontario. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben.

Aurania Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources... - war bisher vor allem bekannt durch sein Gold- und Kupferprojekt The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Nun konzentriert sich das Management auch auf neue Projekte, dies in Frankreich (unter anderem Gold und Nickel) und Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc... -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Quellen:

https://iea.blob.core.windows.net/assets/af5ac385-8fce-4cc7-8c73-107a3aa...

https://www.elektroauto-news.net/news/michael-jost-ed-tec-auto-aufs-meer

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten ? 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de