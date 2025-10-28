Exklusive Herbst-Erlebnisse im Herzen Usedoms

Entdecken Sie den besonderen Charme des Novembers auf Usedom. Das Wasserschloss Mellenthin lädt zu unvergesslichen, exklusiven Erlebnissen in historischem Ambiente ein.

Herbstliche Idylle und historische Pracht im Usedomer Hinterland

Das Wasserschloss Mellenthin, ein Juwel im Usedomer Hinterland, präsentiert sich im November 2025 als exklusives Reiseziel für anspruchsvolle Genießer. Während die Küsten Usedoms zur kühleren Jahreszeit ihre geschäftige Seite ablegen, entfaltet das Inselinnere eine unvergleichliche Ruhe und natürliche Schönheit. Umgeben von ausgedehnten Naturschutzgebieten, dem Achterwasser, stillen Binnenseen und malerischen Wäldern, bietet die Region ideale Bedingungen für erholsame Stunden. Die oft noch angenehmen Herbsttemperaturen laden zu ausgedehnten Erkundungen der Insel ein, für die das Wasserschloss Mellenthin aufgrund seiner zentralen Lage einen idealen Ausgangspunkt bildet. Das historische Anwesen beherbergt nicht nur komfortable Hotelzimmer im Haupthaus und romantische Suiten im Speicher, sondern auch eine eigene Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie, einen stilvollen Schloss-Shop und die vielseitige Insel Manufaktur am Ortseingang.

Ein Kalender voller exklusiver Genussmomente

Der November im Wasserschloss Mellenthin verspricht eine Reihe sorgfältig zusammengestellter Veranstaltungen, die den Gästen Einblicke in die regionale Küche geben. Die historischen Gewölbe der Schlossbrauerei bilden dabei die stimmungsvolle Kulisse für besondere Abende:

- Jeden Dienstag entführt das Mittelalterliche Ritterbuffet die Gäste in eine vergangene Epoche mit herzhaften Speisen und festlicher Atmosphäre.

- Am Donnerstag lädt der Brauer-Abend dazu ein, die Geheimnisse der schlosseigenen Braukunst zu entdecken und die Mellenthiner Biere zu verkosten.

- Die Wochenenden sind dem puren Genuss gewidmet: Freitags und samstags erwartet die Besucher das Winterliche Schlemmer-Fest, ein reichhaltiges Buffet mit erlesenen Köstlichkeiten der Saison.

- Den Abschluss der kulinarischen Woche bildet jeden Sonntag der traditionelle Brunch, der eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack bietet.

Zusätzlich finden jeden Mittwoch in der Insel Manufaktur am Morgenitzer Berg exklusive Kaffeeverkostungen und Rum-Tastings statt, bei denen man die hohe Qualität und Vielfalt der schlosseigenen Produkte kennenlernen kann. Ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender ist der traditionelle "Ostalgie-Abend" mit der Band Grauer November, der am 7. und am 21. November 2025 in den Brauereigewölben für unvergessliche Unterhaltung sorgt.

Maßgeschneiderte Arrangements und festliche Aussichten

Für Gäste, die tiefer in die Welt des Wasserschlosses Mellenthin eintauchen möchten, stehen exklusive Arrangements zur Verfügung. Angebote wie "7 Tage Erholung pur", "Eine Woche Sonneninsel" und die "Schloss-Romantik zu Zweit" sind die beste Basis, einen individuellen und unvergesslichen Aufenthalt zu erleben. Darüber hinaus bietet das Wasserschloss Mellenthin den perfekten Rahmen für Weihnachtsfeiern. Mit Optionen wie dem Kulinarischen Winter-Mollen-Menü, einem winterlichen Gruß aus der Schloss-Küche, oder einem Empfang im Schlosshof mit heißem Schlehen-Bier-Punsch an der Feuerschale können Unternehmen und private Gruppen ihre ganz persönliche Feier gestalten. Im Schloss-Shop und in der Insel Manufaktur können Besucher zudem nicht nur die hochwertigen schlosseigenen Produkte, sondern auch handverlesene Souvenirs der Insel erwerben. Das Wasserschloss Mellenthin bietet somit im November exklusive Herbst-Erlebnisse, die Ruhe, Natur und Genuss in perfekter Harmonie vereinen.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de .

