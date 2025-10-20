Sprechen mit dem "Anderen" Denken – Workshop „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik“ am 25. November 2025 in Potsdam

Sprechen mit dem "Anderen" Denken – Workshop „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik“ am 25. November 2025 in PotsdamPressetext verfasst von berndblase am Mo, 2025-10-20 08:24.
Künstliche Intelligenz verändert nicht nur, was wir sagen – sondern auch, wie wir denken. Unter dem Titel „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik – Sprechen mit dem Anderen Denken“ lädt der Dozent und Künstler Bernd Blase am Dienstag, den 25. November 2025, zu einem intensiven Ein-Tages-Workshop ein.
Der Workshop richtet sich an alle, die Sprache, Denken und Dialog im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz neu verstehen wollen – Lehrende, Kreative, Coaches, Kommunikationsprofis und Neugierige gleichermaßen.
Wann: 25.11.2025
Wo: Potsdam
Online: nein
Preis: 550€, exkl. 19 MwSt.
Inkl. Getränke sowie Mittagessen
Kontakt: APP "Bernd Blase Coaching" im App-Store und Google Play Store
Über den Workshop
Wie spricht man mit einer Maschine, die denkt, dass sie denkt?
In einer Mischung aus Wissenschaft, Psychologie und Rhetoriktraining erforschen die Teilnehmenden, wie KI-Systeme Sprache erzeugen – und wie sich Menschen in der Kommunikation mit ihnen verändern.
Themen u. a.:
Wie KI unsere Ausdrucksformen spiegelt
Rhetorische Strategien im Dialog mit Chatbots
Emotion, Ironie und Subtext im digitalen Gespräch
Tiefenpsychologische Aspekte: KI als Spiegel des Unbewussten
Neben Impulsvorträgen erwarten die Teilnehmenden dialogische Übungen, kreative Sprach-Experimente und Reflexionseinheiten – mit der zentralen Frage:
„Wer spricht hier eigentlich – ich oder der Algorithmus?“ Wir kommunizieren nicht mehr nur Mensch–zu–Mensch, sondern zunehmend Mensch–zu–Maschine–zu–Mensch.
Das verändert die rhetorische Topologie.
Zitat des Kursleiters
„KI ist kein kalter Rechner. Sie ist ein Resonanzraum unserer Sprache.
Wer mit ihr spricht, hört sich selbst – nur in einer neuen Syntax.“
— Bernd Blase
Kurzvita – Bernd Blase
Bernd Blase ist Dozent, Künstler und Experte für KI-Kommunikation.
Er verbindet psychologische, rhetorische und ästhetische Perspektiven zu einer neuen Form des Denkens über Sprache im digitalen Zeitalter. Seine Schwerpunkte liegen auf KI-Rhetorik, Wahrnehmungspsychologie und philosophischer Kommunikation zwischen Mensch und Maschine.
Als Dozent entwickelt er Seminare und Workshops zu Themen wie „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik“, „Ethik der Sprache“ und „Kreativität im Dialog mit Algorithmen“.
In seiner Arbeit erforscht er, wie künstliche Intelligenz unsere Ausdrucksformen verändert – und welche neuen Formen der Authentizität daraus entstehen.
Bernd Blase lebt und arbeitet in Potsdam.
