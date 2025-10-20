Sprechen mit dem "Anderen" Denken – Workshop „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik“ am 25. November 2025 in Potsdam

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur, was wir sagen – sondern auch, wie wir denken. Unter dem Titel „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik – Sprechen mit dem Anderen Denken“ lädt der Dozent und Künstler Bernd Blase am Dienstag, den 25. November 2025, zu einem intensiven Ein-Tages-Workshop ein.

Der Workshop richtet sich an alle, die Sprache, Denken und Dialog im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz neu verstehen wollen – Lehrende, Kreative, Coaches, Kommunikationsprofis und Neugierige gleichermaßen.

Wann: 25.11.2025

Wo: Potsdam

Online: nein

Preis: 550€, exkl. 19 MwSt.

Inkl. Getränke sowie Mittagessen

Kontakt: APP "Bernd Blase Coaching" im App-Store und Google Play Store

Über den Workshop

Wie spricht man mit einer Maschine, die denkt, dass sie denkt?

In einer Mischung aus Wissenschaft, Psychologie und Rhetoriktraining erforschen die Teilnehmenden, wie KI-Systeme Sprache erzeugen – und wie sich Menschen in der Kommunikation mit ihnen verändern.

Themen u. a.:

Wie KI unsere Ausdrucksformen spiegelt

Rhetorische Strategien im Dialog mit Chatbots

Emotion, Ironie und Subtext im digitalen Gespräch

Tiefenpsychologische Aspekte: KI als Spiegel des Unbewussten

Neben Impulsvorträgen erwarten die Teilnehmenden dialogische Übungen, kreative Sprach-Experimente und Reflexionseinheiten – mit der zentralen Frage:

„Wer spricht hier eigentlich – ich oder der Algorithmus?“ Wir kommunizieren nicht mehr nur Mensch–zu–Mensch, sondern zunehmend Mensch–zu–Maschine–zu–Mensch.

Das verändert die rhetorische Topologie.

Zitat des Kursleiters

„KI ist kein kalter Rechner. Sie ist ein Resonanzraum unserer Sprache.

Wer mit ihr spricht, hört sich selbst – nur in einer neuen Syntax.“

— Bernd Blase

Kurzvita – Bernd Blase

Bernd Blase ist Dozent, Künstler und Experte für KI-Kommunikation.

Er verbindet psychologische, rhetorische und ästhetische Perspektiven zu einer neuen Form des Denkens über Sprache im digitalen Zeitalter. Seine Schwerpunkte liegen auf KI-Rhetorik, Wahrnehmungspsychologie und philosophischer Kommunikation zwischen Mensch und Maschine.

Als Dozent entwickelt er Seminare und Workshops zu Themen wie „KI-Kommunikation & KI-Rhetorik“, „Ethik der Sprache“ und „Kreativität im Dialog mit Algorithmen“.

In seiner Arbeit erforscht er, wie künstliche Intelligenz unsere Ausdrucksformen verändert – und welche neuen Formen der Authentizität daraus entstehen.

Bernd Blase lebt und arbeitet in Potsdam.