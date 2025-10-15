Jedes Teil kennt seinen Weg: Durchgängige Steuerung und Traceability mit dem Cosmino Digital Twin

Digitale Zwillinge machen das MES im Shopfloor unabhängig von Datenbank- und Netzwerkverfügbarkeit

Der Cosmino Digital Twin ist ein zentraler Bestandteil des Manufacturing Execution Systems (MES) Cosmino Panteo. Jeder Bearbeitungsarbeitsplatz – und in der Einzelteilfertigung sogar jedes einzelne Werkstück – erhält einen Digitalen Zwilling, der alle wichtigen Informationen für die Fertigung direkt im Shopfloor bereithält. Er lädt Regeln für den Materialfluss sowie Stammdaten aus der Datenbank, arbeitet während des Produktionsprozesses jedoch weitgehend unabhängig von dieser. So stehen alle relevanten Daten, Prozess- und Qualitätsregeln, Materialvorgaben oder Traceability-Daten – jederzeit hochverfügbar und ohne Verzögerung bereit.

Ein weiterer Vorteil: Auch Maschinensteuerungen, Erfassungsgeräte, Visualisierungstools und Lösungen anderer Anbieter können über die REST-Schnittstelle direkt mit dem Digital Twin kommunizieren. Damit wird er zur zentralen Datendrehscheibe der Fertigung.

Durchgängig gesteuerter Produktionsprozess mit voller Transparenz

Bei einigen Kunden steuert Cosmino mithilfe des Digital Twin bereits den kompletten Materialfluss – von der Geburt jedes individuellen Werkstücks bis zum fertigen Artikel:

• Variantenabhängige Regeln für die jeweilige Komponente, wie Bearbeitungsvorgaben für Maschinen, Mitarbeiter und Montagewerkzeuge, werden automatisch gesteuert und überwacht,

• Transportsysteme bringen die Teile gezielt an den nächsten Arbeitsplatz,

• Der Abgleich mit der Materialversorgung sorgt dafür, dass nur dann produziert wird, wenn die benötigten Materialien tatsächlich vorhanden sind oder rechtzeitig in die Linie eingesteuert werden können,

• Nacharbeitsschleifen werden digital unterstützt – inklusive klarer Vorgaben für Demontage, Reparatur und Wiedermontage,

• Jede Station und Tätigkeit im Materialfluss wird vollständig dokumentiert – für lückenlose Traceability,

• Cosmino kennt jederzeit den aktuellen Fertigungsfortschritt und die noch ausstehenden Arbeitsschritte.

Das Ergebnis: ein durchgängig gesteuerter Produktionsprozess mit hoher Prozesssicherheit – und eine vollständige Dokumentation für jeden individuellen Artikel.

Der Digitale Zwilling je Werkstück enthält die vollständige Dokumentation des Herstellungsprozesses

Gerade bei der Traceability bis zur Losgröße 1 bietet sich ein Digitaler Zwilling für jede einzelne Bearbeitungseinheit an. Dadurch entstehen zusätzliche Vorteile:

• Der Cosmino Digital Twin bildet im Shopfloor eine Datenplattform für alle erfassten und noch ausstehenden Arbeitsschritte - dieser Status ist jederzeit durch beliebige Tools abrufbar.

• Am Ende steht die lückenlose Prozess- und Qualitätsdokumentation je Einzelteil über dessen Cosmino Digital Twin zur Verfügung.

So wird jedes Werkstück zum Informationsträger seiner eigenen Fertigungsgeschichte. Das reduziert Fehler, erleichtert Qualitätsnachweise und schafft die Grundlage für eine wirklich transparente Produktion.

Dank seiner Unabhängigkeit von der Datenbank ermöglicht der Digitale Zwilling hochperformante, stabile Abläufe im Shopfloor. Zeitkritische Funktionen laufen direkt über ihn – ohne Verzögerung durch komplexe Datenbankabfragen.

Gleichzeitig erlaubt dieses Konzept auch den Betrieb von Cosmino in der Cloud – ohne Kompromisse bei Verfügbarkeit, Geschwindigkeit oder Prozesssicherheit.