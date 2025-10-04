Buchtipp: Ab 9.10.2025 bestellbar: "Das Fehler-Theater" – Systeme, die rückfedern statt rechtfertigen. Ein Führungs-Playbook

Das Fehlertheater – Systeme, die rückfedern statt rechtfertigen

Ein Führungs-Playbook für Qualität in komplexen Zeiten

Autor: Bernd Blase · ISBN: 978-3-384-71748-1

Das Fehlertheater ist ein unkonventionelles Führungssachbuch über Qualität in komplexen Systemen. Bernd Blase – Dozent, Trainer und Künstler – räumt auf mit der Null-Fehler-Religion und zeigt, wie Organisationen nicht „perfekt“, sondern rückfedernd werden: Fehler früh sehen, klug stoppen, schnell erholen und stark umbauen.

Anhand packender Fallgeschichten aus Automotive und Medizin wird sichtbar, warum klassische Tools (Six Sigma, FMEA, Poka-Yoke, KPI-Dashboards) ohne Kontext oft Scheinglanz erzeugen. Der Gegenentwurf: Design for Recovery (Rollback, Guardrails, Degradationspfade), Beobachtbarkeit mit Leading Signals (z. B. Double-Hit/Chatter-Heatmaps, Echo-Alarmraten), Mess-Hygiene (MSA, robuste/bayesische Karten) und eine Just Culture, die Lernen belohnt statt Beschämung.

Ihr praxisfertiger Werkzeugkasten:

Drei-Zimmer-Disziplin (Mode – Ursache – Folgen)

Maßnahmen-Leiter (stark > mittel > schwach)

Rote Box für Übergaben & blameless Postmortems

30-Tage-Plan, Kanban für Entscheider, Goodhart-resistentes Prämiensystem

Für wen? Werk- & Bereichsleitung, Chefärzt:innen, C-Level, öffentliche Verwaltung und Tech – überall dort, wo Qualität unter Unsicherheit entsteht.

Metadaten

Autor: Bernd Blase · Titel: Das Fehlertheater · Untertitel: Systeme, die rückfedern statt rechtfertigen. Von der Zahl zur Wahrheit: Ein Führungs-Playbook für Qualität in komplexen Zeiten. · ISBN: 978-3-384-71748-1 · Kategorie: Management/Qualitätsmanagement/Leadership.

Qualität scheitert selten am Mangel von Regeln – sie scheitert am Lernen unter Druck. Dieses Buch zeigt, warum klassische QM-Instrumente (Six Sigma, FMEA, Poka-Yoke, KPI-Dashboards) in vernetzten, softwarelastigen Umgebungen oft nur Formschönheit liefern – und wie Führung stattdessen Beobachtbarkeit, Recovery und Just Culture etabliert. Mit erzählerischen Fällen aus Automotive & Medizin, Drei-Zimmer-Disziplin, Maßnahmen-Leiter, Leading Signals, rote Box, 30-Tage-Plan und Prämiensystem. Für Entscheider, die Wirkung wollen – nicht Liturgie.