Higher Self Day 2025 begeistert fast 100 Teilnehmende in Langen

Die Themen des Higher Self Day - Klarheit, Motivation, Leichtigkeit, Mut, Entscheidung und Transformation - greift Beate Glöser auch in ihren Keynotes auf.

Am 30. August fand in Langen der diesjährige Higher Self Day statt - organisiert von Keynote Speakerin sowie Bewusstseins- und Umsetzungsmentorin Beate Glöser gemeinsam mit Katja Kaden, Gründerin von der SpeakerStars Allianz und von Germany's Next Speaker Star. Mit ihrem Programm begeisterten sie fast 100 Menschen, stärkten Motivation und Mut, eröffneten Klarheit und zeigten, wie bewusste Entscheidungen den Weg zu Transformation und tiefer Verbindung öffnen können.

Schon vom ersten Moment an war die besondere Energie im Raum spürbar: offen, herzlich und kraftvoll. Die Teilnehmenden zeigten Mut, ließen sich voll und ganz auf die Erfahrung ein und teilten ihre Geschichten - von Erfolgen bis zu Herausforderungen. Es wurde gelacht, geweint, getanzt und gefeiert. Immer wieder war zu spüren: Hier sprengen Menschen ihre Grenzen, gewinnen neue Motivation, finden Klarheit für ihre Ziele, stärken ihre Kommunikation und wachsen über sich hinaus.

Viele sagten hinterher: "Ich habe noch nie so viel Kraft gespürt."

"Das war kein Seminar - das war ein Erlebnis, das meinen ganzen Körper durchdrungen hat."

Keynote Speakerin Beate Glöser und Gründerin Katja Kaden schufen damit eine einzigartige Verbindung von Business, Spiritualität & Energie.

In ihrer motivierenden Keynote Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen widmet sich Beate Glöser den essenziellen Themen Klarheit und Leichtigkeit. Sie macht deutlich, dass innere Klarheit und Leichtigkeit eine Voraussetzung dafür sind, um tief in das Sein und somit in sein Higher Self zu kommen. Ihre Keynote verbindet Kopf und Herz - sie schenkt Klarheit für Gedanken und Ziele und öffnet zugleich den Raum für Emotion, Verbindung und Leichtigkeit, wodurch echte Transformation und tiefe Begegnung möglich werden. Dabei schlägt sie immer wieder die Brücke zum Business und zeigt, warum direkte Kommunikation und Klarheit in Unternehmen so entscheiden sind. Keynote Speakerin Beate Glöser verdeutlicht, wie die Entscheidung für Klarheit Mut wachsen lässt, Ziele auch auf ungewöhnlichen Wegen zu erreichen und warum es für nachhaltigen Erfolg essenziell ist, dass Unternehmen eine klare Haltung entwickeln und konsequent leben.

Der Higher Self Day ist kein klassisches Seminar, sondern eine Verkörperungserfahrung. Während andere Formate oft nur auf Wissensvermittlung setzen, geht es hier darum, Mut zu entwickeln, neue Motivation zu spüren und mit Leichtigkeit innere Klarheit zu gewinnen. So werden Entscheidungsprozesse in der Zukunft effektiver und leichter. Teilnehmende erleben durch die Keynote Speakerin Beate Glöser die Frequenzen von Dankbarkeit, Wahrheit und Freiheit unmittelbar im eigenen Körper - und entdecken, wie diese Qualitäten Kommunikation verbessern, Ziele auf neue Weise erreichbar machen und nachhaltigen Erfolg ermöglichen.

Dies sind nur einige der vielen Themen, die sie in ihren Keynotes aufgreift. Wer auf der Suche nach einer Keynote Speakerin ist, die Motivation, Leichtigkeit und tiefgreifende Transformation vereint, findet in Beate Glöser eine Persönlichkeit, die sowohl Business als auch persönliche Entwicklung auf einzigartige Weise verbindet. Die Redner-Agentur von Heinrich Kürzeder führt diese inspirierende und erfahrene Keynote Speakerin Beate Glöser in ihrem Portfolio.

