COSMINO AG: Produktionsdaten sind der Motor der Fertigung von morgen – die Cosmino macht sie KI-fähig

Künstliche Intelligenz eröffnet Fertigungsunternehmen neue Möglichkeiten: Fehler schneller erkennen, Ursachen automatisch analysieren und fundierte Entscheidungen treffen – direkt in der laufenden Produktion, ohne Zeitverlust oder manuelle Eingriffe. KI wird zur Schlüsseltechnologie für Qualität, Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit in der Produktion. Doch damit KI wirksam wird, braucht sie strukturierte, vernetzte und verständliche Daten. Genau hier setzt die COSMINO AG an. Wer in der Fertigung auf Künstliche Intelligenz, Machine Learning oder Predictive Analytics setzt, braucht mehr als nur viele Daten.

Entscheidend ist die Qualität: - lückenlos erfasst

- strukturiert und standardisiert

- mit Kontext zu Auftrag, Maschine und Werkzeug Nur so wird KI in der Fertigung zum echten Werkzeug – für Analysen, Assistenzsysteme und fundierte Entscheidungen im Shopfloor.

COSMINO unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, genau diese Datenbasis zu schaffen und KI-basierte Lösungen zu integrieren. Mehr dazu im aktuellen Beitrag auf unserer Webseite: https://www.cosmino.de/news/cosmino-macht-produktionsdaten-ki-faehig