KSK-Immobilien vermittelt fünf Eigentumswohnungen in Bonn-Muffendorf Pressetext verfasst von KSK-I am Di, 2025-06-03 09:49. Als Immobilienmaklerin der Kreissparkasse Köln hat die KSK-Immobilien mit der Vermittlung von insgesamt fünf Eigentumswohnungen begonnen. Das moderne Mehrfamilienhaus entsteht in Bonn-Muffendorf. Bauträger ist das Unternehmen Manova Living. Das architektonisch ansprechende Mehrfamilienhaus besticht durch seine Lage inmitten einer begehrten Hanglage, die einen atemberaubenden Ausblick auf die Umgebung ermöglicht, unter anderem auf das Siebengebirge und die Godesburg. Mit insgesamt fünf geräumigen Wohnungen, die eine Größe von ca. 68 m² bis ca. 127 m² aufweisen, bietet dieses Haus eine exklusive Wohnfläche für seine Bewohner:innen. „Auch als Kapitalanlage sind sie das ideale Investment in die Zukunft", so Jannis Klutinius, Teamleiter Verkauf bei der KSK-Immobilien. In langlebiger Massivbauweise errichtet, sind die Eigentumswohnungen zudem barrierearm und seniorengerecht. Ein Highlight des Hauses sind die Terrassen und Gartenanteile zur Sondernutzung, die den Eigentumswohnungen im 1. Obergeschoss zugeordnet sind. Hier können die Bewohner:innen die Ruhe genießen und einen eigenen privaten Rückzugsort gestalten. Zudem zeichnen sich die Wohnungen durch eine moderne energieeffiziente Fußbodenheizung sowie dreifach-isolierverglaste Fenster und elektrische Rollläden aus. Neben einem Kellerabteil für jede Wohnung verfügt das moderne Mehrfamilienhaus über eine Tiefgarage mit insgesamt sechs Stellplätzen. Ein Aufzug verbindet alle Etagen miteinander. Es wird ein Smart Home System installiert. Zudem erhält das Objekt eine Photovoltaikanlage. Die Bauausführung erfolgt in einem Wärmedämmverbundsystem unter Berücksichtigung der Statik, des Schall-, Wärme- und Brandschutzes. Verwendet wird ein Bimsstein für den Mauerwerksbau, der für eine langlebige Konstruktion sorgt. Die Decken und Treppen werden aus Stahlbeton gefertigt. Besonderes Augenmerk wird auch auf die energetische Effizienz des Gebäudes gelegt. Es erfüllt die Anforderungen des KfW 40 Standards, was zu einer ressourcenschonenden und kosteneffizienten Wohnsituation führt. „So werden nur rund 40 Prozent der Energie verbraucht, die für ein Haus dieser Größe nach der aktuell gültigen Energiesparverordnung zulässig wäre. Der Energieverbrauch liegt bei nur 10,9 kWh pro m² und Jahr", so Mario Spiluttini, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien und für den Vertrieb der Wohnungen zuständig. Der Baubeginn der Eigentumswohnungen soll im Sommer 2025 erfolgen. Die Fertigstellung ist für Winter 2026 geplant. Ansprechpartner:

Mario Spiluttini

neubau@ksk-immobilien.de

Tel.: 0221 179494-23