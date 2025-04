Startseite SUMM AI launcht erste KI-gestützte Bildgenerierung für Leichte Sprache Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-04-08 06:12. April 2025 - SUMM AI revolutioniert Leichte Sprache mit einer KI-gestützten Bild-Generierung, die automatisch passende Bilder vorschlägt und so die Verständlichkeit und Zugänglichkeit fördert. München, April 2025 - SUMM AI, Anbieter des führenden KI-gestützten Tools für Übersetzungen in Leichte und Einfache Sprache, setzt erneut Maßstäbe: Mit der neuen Bild-Generierung bietet das Unternehmen nun die erste Lösung, die Texte nicht nur vereinfacht, sondern sie auch visuell unterstützt. Die Entwicklung wurde im Rahmen der Civic Innovation Plattform des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert und in Kooperation mit der Freien- und Hansestadt Hamburg durchgeführt. Ziel der Förderung ist es, innovative KI-Lösungen zu entwickeln, die gesellschaftlichen Mehrwert schaffen - genau das setzt SUMM AI mit der neuen Bild-Funktion um. Barrierefreie Kommunikation auf einem neuen Level Texte in Leichter und Einfacher Sprache sind essenziell für barrierefreie Kommunikation. Doch oft reichen Worte allein nicht aus, um Inhalte verständlich zu vermitteln. Genau hier setzt die neue Bild-Funktion von SUMM AI an: Das KI-gestützte Tool schlägt automatisch passende Bilder zu vereinfachten Texten vor und macht Informationen dadurch noch leichter zugänglich. "Es ist inzwischen bekannt, dass Bilder das Textverständnis erheblich verbessern können - insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, kognitiven Einschränkungen oder Sprachbarrieren. Unsere Illustrationen folgen bewährten Gestaltungsprinzipien für Leichte-Sprache-Texte: Durch klare Linien, einfache Formen und eine dezente Farbpalette entwickeln sie einen konsistenten und wiedererkennbaren Zeichenstil, der das Verständnis nachhaltig unterstützt ", erklärt Vanessa Theel, Gründerin und Geschäftsführerin von SUMM AI. "Mit dieser Funktion gehen wir einen Schritt weiter in Richtung inklusive Kommunikation." Wie funktioniert die neue Bild-Funktion? Die Bild-Funktion erkennt Schlüsselbegriffe im Text und schlägt automatisch passende Bilder vor. Nutzer:innen können die vorgeschlagenen Bilder übernehmen oder eigene auswählen. Falls kein passendes Bild in den vorhandenen Bilddatenbanken gefunden wird, erstellt die KI ein individuell generiertes Bild. Die Funktion ist direkt in das SUMM AI-Tool integriert und wird ab April 2025 für alle Nutzer:innen verfügbar sein. KI für mehr Verständlichkeit SUMM AI ist bereits für seine leistungsstarke Übersetzungstechnologie bekannt, die Texte in Leichte und Einfache Sprache umwandelt. Die Kombination aus automatischen Wort-Erklärungen, Synonym-Funktion, Zusammenfassungs-Funktion und der neuen Bild-Funktion macht das Tool einzigartig. * Die automatischen Erklärungen definieren und erläutern schwierige Begriffe.

* Die Synonym-Funktion schlägt einfachere Alternativen vor und zeigt die jeweilige Wortschatzstufe (A1 bis B1) an.

* Die Zusammenfassungs-Funktion fasst längere Texte verständlich zusammen, um die Informationsaufnahme zu erleichtern. "Leichte und Einfache Sprache sind unverzichtbar, um Informationen für möglichst viele Menschen verständlich zu gestalten", betont Vanessa Theel. "Mit unserer KI helfen wir dabei, diese Übersetzungen schnell, präzise und jetzt auch visuell ansprechend zu gestalten." Über SUMM AI SUMM AI ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in München, das Künstliche Intelligenz (KI) zur Übersetzung von Texten in Leichte und Einfache Sprache entwickelt. Die Lösung wird von über hundert Unternehmen und Behörden sowie von Trägern und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege eingesetzt, um barrierefreie Kommunikation zu ermöglichen. Zu den Kunden gehören unter anderem die Deutsche Bahn, die Apotheken Umschau und die Städte Hamburg und Aschaffenburg. SUMM AI wurde mit dem Ziel gegründet, mehr Verständlichkeit und Inklusion in der internen und externen Kommunikation zu schaffen. Weitere Informationen, eine Pressemappe und Bildmaterialien finden Sie unter:

