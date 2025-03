Startseite Kunden gewinnen ohne Kaltakquise – So geht’s im Versicherungsbusiness Pressetext verfasst von RiskBOT am Di, 2025-03-04 09:42. Kaltakquise war gestern. Die Zukunft gehört modernen, effektiven Strategien zur Kundengewinnung. Wer heute als Versicherungsmakler oder Vermittler erfolgreich sein will, muss sich von veralteten Methoden verabschieden und neue Wege gehen. Doch wie funktioniert das ohne lästige Anrufe und aufdringliche Verkaufsgespräche? Die Antwort: Risk-BOT! Warum Kaltakquise nicht mehr zeitgemäß ist

Die Zeiten, in denen potenzielle Kunden auf unerwartete Anrufe positiv reagierten, sind vorbei. Die meisten Menschen empfinden Kaltakquise als störend und unangenehm – viele lehnen sie kategorisch ab. Zudem sind die rechtlichen Hürden durch Datenschutzvorgaben strenger denn je. Anstatt Zeit und Energie in kalte Leads zu investieren, gibt es eine bessere Lösung: Interessenten gezielt anziehen, statt sie zu stören. Wie Risk-BOT Maklern zu mehr Kunden verhilft Mit Risk-BOT erhältst du als Makler qualifizierte Kundenanfragen, ohne mühsame Eigenakquise betreiben zu müssen. Die Plattform bietet dir zahlreiche Vorteile:

• Neue Kunden entsprechend deiner Spezialisierung: Erreiche Interessenten, die sich aktiv mit Versicherungen beschäftigen und genau deine Expertise suchen.

• Vorgebildete Kunden: Keine zeitraubenden Grundlagenerklärungen – die Kunden sind bereits informiert und bereit für den nächsten Schritt.

• Kein Provisionsdruck: Risk-BOT vermittelt keine Versicherungen und nimmt keine Provisionen – du bleibst unabhängig und kannst neutral beraten.

• Mehr Zeit für Beratung & Abschlüsse: Konzentriere dich auf das Wesentliche, während Risk-BOT dir qualifizierte Anfragen liefert.

So funktioniert die Zusammenarbeit

1. Eintragen & Profil anlegen – Sichere dir einen Platz im Beraterverzeichnis von Risk-BOT.

2. Sichtbarkeit erhöhen – Werde von potenziellen Kunden gefunden, die aktiv nach einer Beratung suchen.

3. Direkte Anfragen erhalten – Kein lästiges Nachfassen mehr – die Kunden kommen zu dir!

4. Abschlüsse steigern – Erhalte mehr Kundenanfragen und erhöhe deine Erfolgsquote. Fazit: Werde Teil der Zukunft!

Warum weiterhin Zeit mit mühsamer Kaltakquise verschwenden, wenn es smarter geht? Nutze Risk-BOT, um deine Reichweite zu vergrößern und qualifizierte Kunden zu gewinnen – effizient, zeitsparend und ohne nervige Anrufe.

???? Jetzt eintragen und von der digitalen Kundenakquise profitieren!

#Versicherung #Makler #Leads #Vertrieb #Beratung #RiskBOT #Neukunden #Digitalisierung #Finanzberatung #Kundenanfragen Über RiskBOT

Roland Nachname

Richert Adresse

Im Wullen 19

58453 Witten Homepage

https://risk-bot.de/ Branche

