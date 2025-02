Startseite Pro Retina lädt zum Regionalgruppentreffen in Berlin ein Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2025-02-27 14:06. Jedes Jahr veranstaltet die Pro-Retina-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg im Frühjahr ein großes Gruppentreffen mit Referenten und Vorträgen.

Auch dieses Jahr findet wieder so ein Treffen statt. Die Veranstaltung wird am

Samstag dem 5. April in der Zeit von 11 - 15 Uhr im „Haus der Blinden“ des Berliner Blinden- und Sehbehindertenvereins ABSV abgehalten, Auerbachstraße 7, 14193 Berlin, Nähe S-Bahnhof Grunewald. Programm: Begrüßung

Chefarzt Dr. Christopher Wirbelauer, Augenklinik Berlin-Marzahn,

Korrektur mit Intraokularlinsen bei komplizierten Ausgangssituationen

Markus Brinker, rbm, Niederlassung Berlin,

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Mittagsimbiss

Martin Müller, SL-Selbstbestimmt Leben,

Persönliche Assistenz und die Angebote von SL-Selbstbestimmt Leben

Aktuelles aus dem Verein

Verschiedenes Bitte melden Sie sich bis zum 22. März 2025 bei Elke Unger-Robra an,

