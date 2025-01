Startseite Transformation muss sexy sein Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-01-21 11:51. Die Wirtschaft braucht Transformation, um die Herausforderungen mit KI und Digitalisierung zu bewältigen. Widerständen müssen überwunden und Motivation mit sinnhaftem Handeln stattfinden! Die Expertin für Digitalisierung, KI, HR und moderne Arbeitswelten aus Obertshausen überzeugt Jury und begeistert das Publikum mit einer klaren Vision für die wirtschaftliche Wende. Heike Höf-Bausenwein, Gründerin des Instituts für Humanbewegung, hat beim vierten internationalen Speaker-Slam von Hermann Scherer GMBH & Co.KG in Wiesbaden mit ihrer mitreißenden Rede zum Thema "Transformation muss sexy sein - dein Weg, dein Erfolg" triumphiert. Die Expertin für Business Transformation, Digitalisierung, KI, HR und moderne Arbeitswelten setzte sich gegen über 214 Redner aus 26 Ländern durch. Ihre 240-Sekunden-Präsentation, die von der Jury und dem Publikum mit Standing Ovation gefeiert wurde, zeigte eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Veränderung aktiv und attraktiv zu gestalten. Eine Botschaft, die begeistert! Heike Höf-Bausenwein konzentrierte sich in ihrer Rede auf die zentrale Bedeutung von Transformation in der heutigen Arbeits- und Wirtschaftswelt. Sie rief dazu auf, Veränderung nicht nur als Notwendigkeit, sondern als Chance zu begreifen und aktiv zu gestalten. "Die deutsche Wirtschaft braucht dringend eine Wende. Diese Wende beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Wenn Transformation sexy und anziehend ist, haben wir die Chance, unsere Arbeitswelten effizienter, produktiver und menschlicher zu machen," so Höf-Bausenwein. Erfolgreiche Transformation verringert, Fehlzeiten, Fluktuation und Fachkräftemangel, schafft eine digitale effiziente Verwaltung und sichert die Zukunft durch Nachhaltigkeit. Ihre Expertise in den Bereichen Digitalisierung, HR und KI verleiht ihren Ansätzen eine fundierte Grundlage und zeigt, wie technologische Innovation mit menschlicher Kreativität Hand in Hand gehen kann. Sie ist Autorin zweier Fachbücher. Der HR-Bestseller "Crashkurs Personalarbeit" ist über 7.000 mal verkauft und die Grundlage vieler HR Qualifikationen. Ihr zweites Fachbuch "Arbeitswelten transformieren" enthält viele Fallbeispiele, wie erfolgreiche Transformation funktioniert. Der Speaker-Slam forderte die Teilnehmenden heraus, ihre Botschaft in nur vier Minuten prägnant und inspirierend zu vermitteln. Um auf die Bühne zu gelangen, musste Höf-Bausenwein zunächst ein strenges Scouting und Interviews durchlaufen. "Es war eine große Herausforderung, in so kurzer Zeit so viel zu sagen, aber genau darin liegt die Kunst. Transformation ist keine Theorie, sie ist ein aktiver Prozess - und das konnte dank ihrer Erfahrung sie auf den Punkt bringen," erklärt sie. Der Speaker-Slam versammelte Redner aus 26 Ländern, die in sechs Sprachen auf zwei Bühnen auftraten. Höf-Bausenwein stach mit ihrer klaren Vision und ihrer charismatischen Präsentation hervor. Ihre Rede verband innovative Ideen mit praktischen Impulsen und motivierte das Publikum, selbst aktiv zu werden. Die Standing Ovation, die sie für ihre Leistung erhielt, unterstrichen die emotionale Wirkung ihrer Botschaft. Mit ihrem Sieg beim internationalen Speaker-Slam hat Heike Höf-Bausenwein nicht nur ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Rednerin bewiesen, sondern auch eine klare Botschaft für die Zukunft der Wirtschaft und der Arbeitswelt gesetzt. "Die Verbindung von Digitalisierung, KI, HR und menschlicher Kreativität bietet enorme Chancen. Es liegt an uns, diese Möglichkeiten aktiv zu nutzen und Veränderung zu einem positiven Erlebnis zu machen," sagt Höf-Bausenwein. Sie sieht den Erfolg als Ansporn, ihre Botschaft weiter zu verbreiten und Menschen zu inspirieren, Verantwortung zu übernehmen und die wirtschaftliche Wende aktiv mitzugestalten. Sie ist seit Jahren in vielen Verbänden aktiv, um Ihre Botschaft zu verbreiten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Institut für Humanbewegung

