Wyoming setzt auf Gold und Silber - sollten auch Anleger tun!

Bisher besitzt Wyoming keine einzige Unze Gold. Dies sei eine Gefährdung für die Finanzen und die Bürger. Ein Gesetzesentwurf zur Einrichtung einer "Goldreserve von Wyoming" wurde eingebracht. Der Schatzmeister des Staates wird aufgefordert mindestens zehn Millionen US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel zu halten. Als Vermögenswert soll Gold gehalten werden, damit Wyoming gegen sein hohes Engagement in Federal Reserve-Dollars abgesichert werden kann. Dabei soll in Edelmetall-Leasingverträge und Edelmetallanleihen, wenn nötig, investiert werden. Die Zentralbanken vieler Länder, darunter auch viele Staaten in den USA haben angefangen, sich nach Dollar-Alternativen umzuschauen. Und da kommen Gold und Silber, seit Jahrtausenden als zuverlässige Wertspeicher bekannt, auf den Plan. Auch soll der Staatsschatzmeister eine Studie ausarbeiten, die die Rolle von Edelmetallen bei der Steigerung, Stabilisierung und Gewährleistung von wirtschaftlicher Sicherheit und Wohlstand analysiert. Die Akzeptanz von Gold und Silber als Zahlungsmittel soll untersucht werden. Neben Wyoming haben kürzlich auch Utah und Tennessee die Einführung von Goldreserven auf den Weg gebracht. New Hampshire setzt darauf, dass der Schatzmeister bis zu zehn Prozent der gesamten öffentlichen Mittel in Gold, Silber, Platin und digitalen Währungen investieren darf. Im vergangenen Jahr konnten Anleger mit Gold und Silber schöne Gewinne einfahren. Gold war und wird auch in Zukunft als Krisenwährung gesucht sein. Beim Silber dürften die bekannten industriellen Anwendungen auch in 2025 für eine kräftige Nachfrage sorgen. 2025 scheint ein fünftes Jahr in Folge mit einem Silberdefizit zu werden. Das sind gute Aussichten für Unternehmen wie Aurania Resources oder Fortuna Mining. Aurania Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resour... - setzt auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - ist erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru.

