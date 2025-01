Startseite Geldwäschebeauftragter extern: Effiziente Lösungen durch Auslagerung Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-01-11 08:09. Mit S+P Compliance Services steht dir ein Team aus Spezialisten zur Seite, das sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. 1. Expertenwissen und Erfahrung

Mit S+P Compliance Services steht dir ein Team aus Spezialisten zur Seite, das sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Die Experten: - kennen die neuesten Entwicklungen der BaFin-Leitlinien, - sind bestens vertraut mit den Anforderungen des § 6 GwG und § 7 GwG und - helfen dir, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Du möchtest sicherstellen, dass dein Unternehmen gesetzeskonform handelt? Schaue hier vorbei: S+P Compliance Services. 2. Kosteneffizienz

Die interne Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ist teuer: Es fallen Kosten für Schulungen, Zertifizierungen, Software und regelmäßige Fortbildungen an. Mit S+P Compliance Services sparst du: - die laufenden Kosten für Schulungen, - die Einrichtung interner Systeme und - Gehaltskosten für einen Vollzeit-GWB. Stattdessen zahlst du nur für die tatsächlich erbrachten Leistungen - eine flexible und transparente Kostenstruktur. 3. Zeitersparnis

Du musst dich nicht länger mit den administrativen Details der Geldwäscheprävention auseinandersetzen. S+P übernimmt für dich: - die Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen, - die Durchführung von Schulungen und - die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen an die FIU. Diese Aufgaben sind zeitintensiv und erfordern Spezialwissen - Outsourcing gibt dir Zeit für das Wesentliche. 4. Maßgeschneiderte Lösungen

Kein Unternehmen ist wie das andere. S+P Compliance Services bietet dir individuell angepasste Lösungen, die auf deine spezifische Branche und Unternehmensgröße zugeschnitten sind. Du bist ein Mittelständler? Kein Problem - S+P skaliert die Dienstleistungen entsprechend deiner Bedürfnisse. Du hast international tätige Geschäftspartner? Die Experten berücksichtigen auch grenzüberschreitende Risiken. Erfahre hier, wie S+P Compliance Services maßgeschneiderte Lösungen entwickelt: Compliance Advisor. 5. Ständige Verfügbarkeit

Ein interner GWB kann krankheitsbedingt oder durch Personalwechsel ausfallen. S+P Compliance Services ist hingegen jederzeit verfügbar und handlungsbereit. Das garantiert dir eine nahtlose Überwachung und Compliance - auch in schwierigen Zeiten. Wie profitierst du konkret vom Outsourcing?

Sicherstellung der Compliance: Durch regelmäßige Berichte bleibst du stets auf dem Laufenden über alle Maßnahmen und Ergebnisse. Minimierung des Haftungsrisikos: Fehler in der Geldwäscheprävention können schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben. Mit S+P Compliance Services bist du auf der sicheren Seite. Effizienzsteigerung: Du kannst dich auf dein Tagesgeschäft konzentrieren, während Experten die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben garantieren. Wann lohnt sich das Outsourcing besonders?

Wenn dein Unternehmen keine eigene Compliance-Abteilung hat. Wenn die internen Ressourcen nicht ausreichen, um die umfangreichen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Wenn du einen zuverlässigen Partner suchst, der sich um alle geldwäscherechtlichen Belange kümmert. Hast du Interesse an einer Zusammenarbeit? Stell jetzt eine Anfrage online. Fazit

Das Outsourcing der Geldwäschebeauftragten-Funktion ist eine moderne, effiziente und kostengünstige Lösung, um den Herausforderungen der Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Mit einem erfahrenen Partner wie S+P Compliance Services kannst du sicher sein, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden - ohne interne Ressourcen zu belasten. Entscheide dich für Outsourcing und setze auf einen starken Partner. S+P Compliance Services ist bereit, dich zu unterstützen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schulz & Cie. Consulting GmbH

Herr Achim Achim Schulz

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring bei München

Deutschland fon ..: +49 89 452 429 70 101

fax ..: +49 89 452 429 70 299

web ..: https://www.sp-partners.de

