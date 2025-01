Startseite Digital-Experte: Wie KI Senioren aus der Einsamkeit holt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-10 08:00. Einsamkeit im Alter? Nicht mit dem Mediendesigner und Digital-Experten Frank Richter. Er zeigt, wie KI Senioren verbinden, unterstützen und den Alltag erleichtern kann - praxisnah und innovativ. Berlin/Potsdam Januar 2025 - Einsamkeit ist für viele ältere Menschen eine traurige Realität. Doch ein Experte aus der Metropolregion Berlin-Brandenburg zeigt, wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung dieses Problem lösen können. Frank Richter (51), erfahrener Mediendesigner und Digital-Dozent, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Senioren in die digitale Welt zu begleiten und ihnen damit neue Möglichkeiten der Teilhabe zu eröffnen. "Technologie kann verbinden, und ist nicht nur etwas für die jüngeren Generationen. Mit der richtigen Einführung wird KI zum besten Helfer im Alltag älterer Menschen", sagt Frank Richter, der vom brandenburgischen Am Mellensee aus mit seinen innovativen Konzepten bundesweit Aufsehen erregt. Mit seinem im Frühjahr 2025 erscheinenden Buch "Silberlocke 2.0 - Jetzt ist KI meine beste Freundin" zeigt Richter praxisnah, wie KI das Leben der silbernen Generation bereichern kann. Workshops gegen Einsamkeit - Digital statt isoliert…

Der ausgebildete Mediendesigner unterrichtet Senioren in Workshops und Schulungen, wie sie digitale Technologien und KI für sich nutzen können. Vom virtuellen Gesprächspartner über Videotelefonie bis hin zu Alltagshilfen - die Lösungen sind vielfältig und barrierefrei. "Mein Ziel ist es, den Menschen die Angst vor der Technik zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie KI sie erfolgreich unterstützen kann," erklärt er. Einsamkeit digital bekämpfen…

Durch KI können Senioren heute schon persönliche Gespräche mit ihrer KI führen, Musik genießen, Bilder aus längst vergangenen Tagen ansehen oder sich an wichtige Aufgaben erinnern lassen. Selbst das aus der Mode gekommene "Briefmarken sammeln" kann durch die digitale Unterstützung wieder zum neuen Hobby werden. Digitalisierung made in Brandenburg…

Von Am Mellensee aus bringt Frank Richter moderne Technologien dorthin, wo sie dringend gebraucht werden. "Die Metropolregion Berlin-Brandenburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um sowohl urbane als auch ländliche Senioren mit digitalen Lösungen zu erreichen", so Richter. Für Journalisten und Interessierte:

