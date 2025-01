Startseite 2025 lässt Dantse die Bombe platzen: Bücher, die provozieren, hinterfragen, alles verändern! Pressetext verfasst von indayi am Do, 2025-01-09 12:46. Tabulos. Unzensiert. Revolutionär. Der Autor und Verleger Dantse Dantse geht erneut dorthin, wo es wehtut – dorthin, wo andere Autoren kneifen. Seine Neuerscheinungen brechen alle Regeln, provozieren, und bringen Leser dazu, ihre Komfortzonen hinter sich zu lassen. Der Sommer 2025 wird heiß, denn diese Bücher zünden einen intellektuellen und gesellschaftlichen Flächenbrand, der die Diskussionen auf ein neues Level hebt. Dantse Dantse, bekannt als radikaler Vordenker und Gründer eines Verlags, der keine Tabus kennt, beweist erneut, warum er der Meister des Unbequemen ist. Die Neuerscheinungen entlarven Lügen, demaskieren Manipulationen und geben Wissen preis, das die Welt verändern könnte – wenn man mutig genug ist, es zu lesen. Erhalte hier einen Überblick, was dich Sommer 025 bei indayi edition erwartet: https://indayi.de/neuerscheinungen-im-sommer-2025/ Vergiss westliche Wissenschaft – hier kommt Nkâ- Die afrikanische Bio-Energie-Wissenschaft!

Was, wenn Afrika die Antwort auf Heilung, Energie und Lebensoptimierung bereits gefunden hat? Nkâ, die uralte Bio-Energie-Wissenschaft, zeigt, wie du: Deine Lebensenergie aktivierst und heilende Frequenzen nutzt, um chronische Krankheiten zu überwinden.

Körper, Geist und Seele in Einklang bringst – ganz ohne Technik oder Medikamente.

Dein eigenes Energiefeld kontrollierst, um übermenschliche Stärke zu entfalten.

Dieses Buch fordert die westliche Wissenschaft heraus und zeigt: Die Zukunft der Menschheit liegt in der Vergangenheit Afrikas.

Ein wissenschaftlicher Befreiungsschlag aus Afrika Afrika hatte schon immer eine eigene Wissenschaft, doch der Westen ignoriert sie. In diesem Buch stellt Dantse Dantse die revolutionäre Bio-Energie-Wissenschaft Nkâ vor, die auf der Verbindung von Energie, Frequenz und Mensch basiert. Mit Nkâ zeigt er, wie wir unser inneres Energiefeld aktivieren können, um Krankheiten zu besiegen, die mentale Stärke zu maximieren und ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Für alle, die genug von der Abhängigkeit von Technik und künstlicher Intelligenz haben, bietet dieses Buch eine natürliche und kraftvolle Alternative. „Das Gehirn der Schwarzen“

Die unterdrückte Genialität, die die Welt verändern könnte

Rassismus ist nicht nur ein soziales Problem – er hat die Genialität Schwarzer Menschen jahrhundertelang blockiert. Dieses Buch zeigt: Wie Kolonialismus und Sklaverei nicht nur Körper, sondern auch Gehirne „versklavt“ haben.

Warum das Denken und die Kreativität Schwarzer Menschen eines der größten ungenutzten Potenziale der Menschheit sind.

Wie Schwarze Menschen ihre mentale Stärke zurückgewinnen können, um die Welt zu prägen.

Ein Buch, das das Genie entfesselt, das in Millionen von Menschen unterdrückt wurde. „Vertraue nie deinem Gehirn“

Dein größter Feind sitzt in deinem Kopf

Das Gehirn täuscht, manipuliert und sabotiert uns – und wir merken es nicht einmal! Dieses Buch entlarvt die Tricks deines Verstandes: Falsche Erinnerungen, Selbstsabotage und Angstgedanken halten dich in einem ewigen Kreislauf gefangen.

Dein Gehirn wird von Erziehung, Gesellschaft und Medien programmiert – Zeit, diese Muster zu durchbrechen!

Lerne, wie du dich selbst überlistest und deinen Geist zu deinem Verbündeten machst.

Ein radikales Handbuch zur mentalen Befreiung – für alle, die endlich frei denken wollen. „Satanismus: Mehr als du denkst“

Der Teufel trägt nicht nur Prada – er ist überall

Satanismus ist nicht das, was du glaubst. Dieses Buch enthüllt: Wie satanistische Symbole und Denkweisen in unserer Gesellschaft präsent sind – von der Popkultur bis zur Politik.

Wie Macht, Geld und Ruhm mit okkulten Praktiken verflochten sind.

Warum Satanismus nicht nur Dunkelheit bedeutet, sondern auch eine radikale, unzensierte Wahrheit über das Menschsein.

Ein Buch, das die dunklen Abgründe der Welt beleuchtet – und dich herausfordert, dich ihnen zu stellen. „Subtiler Rassismus: Der unsichtbare Feind“

Die Wahrheit, die keiner hören will

Rassismus ist nicht immer offensichtlich – oft ist er subtil, leise und unsichtbar. Dieses Buch zeigt: Wie Rassismus in Sprache, Medien und Institutionen versteckt ist.

Warum „gute Absichten“ oft Teil des Problems sind.

Wie du lernen kannst, den unsichtbaren Feind zu erkennen und zu bekämpfen.

Ein Buch, das dich zwingt, dein eigenes Denken zu hinterfragen – und dich zu einem echten Kämpfer gegen Rassismus macht. „Her mit Rassismus!“

Ein radikaler Ansatz zur Überwindung des Hasses

Provokant und unbequem: Dieses Buch zeigt, dass wir Rassismus erst verstehen müssen, um ihn zu überwinden. Dantse Dantse argumentiert: Leugnen hilft nicht – wir müssen Rassismus in all seinen Facetten erkennen, analysieren und konfrontieren.

Nur durch das Verständnis von Ursache und Wirkung kann wahre Veränderung geschehen. Dieses Buch ist ein Aufruf, aktiv zu handeln, statt einfach nur „tolerant“ zu sein. „Obergott – Mensch – Gott“

Wer kontrolliert wen: Gott den Menschen oder der Mensch Gott?

Dieses Buch entlarvt die Mechanismen, mit denen Religionen weltweit zur Manipulation und Kontrolle genutzt werden. Dantse Dantse fordert uns auf, über den Ursprung und die Machtstrukturen von Glaubenssystemen nachzudenken. Warum sind Götter so menschlich? Und wie nutzen religiöse Institutionen Ängste und Versprechen, um ihre Anhänger zu steuern? Ein Werk, das die Grundlagen von Spiritualität, Glaube und Macht in Frage stellt – und dabei hilft, die eigene Freiheit zu finden. Provokation als Programm – Dantse Dantse bleibt unbequem

Dantse Dantse ist kein Autor für schwache Nerven. Seine Bücher polarisieren, provozieren und legen den Finger genau in die Wunde, die keiner sehen will. Mit seiner einzigartigen Mischung aus afrikanischer Weisheit und revolutionärem Denken fordert er Leser weltweit heraus, ihre Überzeugungen zu hinterfragen und den Status quo zu zerreißen. Traust du dich, die Wahrheit zu lesen?

Diese Bücher sind nicht für jeden. Aber sie sind für dich, wenn du mutig genug bist, deine Sichtweise zu ändern. Dantse Dantse lädt dich ein, die Ketten des Mainstreams zu sprengen und den Weg zu einem neuen Denken zu gehen. Die Bücher erscheinen im Sommer 2025 und sind dann erhältlich bei indayi.de sowie überall wo es Bücher gibt. Anhang Größe @indayieditionbya.png 363.17 KB Über indayi Vorname

Dantse Nachname

Dantse Adresse

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt Homepage

https://indayi.de/ Branche

Verlag Komplettes Benutzerprofil betrachten