Directors Academy und Handelsblatt Management Campus kooperieren bei der Aufsichtsratsqualifizierung

Der Handelsblatt Management Campus startet mit Directors Academy den Online-Kurs "Der Aufsichtsrat in Kapitalgesellschaften" - eine praxisorientierte Weiterbildung für Aufsichtsräte. Handelsblatt Management Campus, eine führende digitale Weiterbildungsplattform, bietet ab sofort einen Online-Kurs für den Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften an, der vollständig auf den Inhalten des spezialisierten Weiterbildungsanbieters Directors Academy beruht. Hamburg, 19. Dezember 2024 - Der Kurs "Der Aufsichtsrat in Kapitalgesellschaften" ist eine umfassende Weiterbildung, die im Wesentlichen auf Video-Content beruht und speziell auf die komplexen Anforderungen und Herausforderungen der Aufsichtsratsarbeit zugeschnitten ist. Im Kurs erhalten die Nutzer tiefergehende Einblicke in die wichtigsten Aspekte der Aufsichtsratsarbeit: von den grundlegenden Aufgaben und Pflichten über die Auswahl und Anforderungen an Mitglieder bis hin zur Rechnungslegung und Bilanzierung. Der Weiterbildungsnachweis belegt die Fortbildung. Dr. Viktoria Kickinger, Geschäftsführerin von Directors Academy sagt: "Die Kooperation der Directors Academy mit dem Handelsblatt Management Campus ist ein strategischer Meilenstein: Sie stärkt unsere eigene Vermarktung, ergänzt unser Netzwerk um einen bedeutenden Vertriebspartner und eröffnet einen neuen Vermarktungskanal für unsere Inhalte. Gleichzeitig wertet die Zusammenarbeit mit einem renommierten Partner wie dem Handelsblatt unsere Inhalte zusätzlich auf." Maximilian Hesse, Senior Product Manager E-Learning, Handelsblatt Management Campus meint: "Wir freuen uns, mit der Directors Academy einen neuen Kooperationspartner in unserem Portfolio begrüßen zu können, der fundiert und praxisnah die Arbeit von Aufsichtsräten unterstützt. Einer Zielgruppe, die eng mit unseren Medienmarken der Handelsblatt Media Group verbunden ist." Neukunden, die sich für das E-Learning für den Aufsichtsrat in Kapitalgesellschaften interessieren, haben in Zukunft also die Wahl zwischen den beiden Anbietern. Für die bestehenden Kunden von Directors Academy ändert sich nichts. Sie beziehen die Inhalte sowie ergänzenden Services weiter direkt über den Produktanbieter. Neben dem beschriebenen Modul bietet Directors Academy weitere Kurse für den Aufsichtsrat von Familienunternehmen, Finanzinstituten sowie der öffentlichen Hand. Weitere Informationen zu Directors Academy finden Sie unter: https://directorsacademy.de/presse/ Unternehmensprofil Directors Academy Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in vier Versionen verfügbar: Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Das Modul Familienunternehmen ist auch Bestandteil des Lehrgangsangebots zur Zertifizierung Certified Director Family Business. Prägnante Kurzvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium - rund um die Uhr. Der Fortbildungsnachweis belegt die Weiterbildung gemäß aktuellen Governance-Regularien. Zahlreiche Mitgliederservices von virtuellen Round Tables bis hin zur Ausschreibung offener Mandate komplettieren das Angebot. Eine individuelle Beratung zur Amtseinführung kann ergänzend in Anspruch genommen werden. Dank des umfassenden Informationsangebots von Directors Academy halten Aufsichtsrätinnen/Aufsichtsräte ihr Wissen stets auf dem Laufenden. https://directorsacademy.de Handelsblatt Management Campus Der Handelsblatt Management Campus ist die führende digitale Weiterbildungsplattform rund um modernes Leadership, Selbstführung und erfolgskritisches Management-Know-How. Als Teil der Handelsblatt Media Group sind wir mit unseren Lern-Inhalten nah an den aktuellen Themen aus Finanzen, Wirtschaft und Politik, die Entscheider:innen und Mitarbeiter:innen benötigen, um den vielfältigen Herausforderungen in ihren Unternehmen gut informiert erfolgreich begegnen zu können. Das Portfolio umfasst rund 50 Kurse und damit mehr als 250 Stunden Lernzeit für alle, die ihr Wissen praxisnah und flexibel erweitern möchten. Von Basic-Kursen, die schnell und prägnant Grundlagen vermitteln bis hin zu Professional-Kursen mit einem Tiefgang auf Hochschul-Niveau, haben wir moderne Formate entwickelt, die Lernende zeitlich unabhängig erarbeiten können. https://management-campus.handelsblatt.com/produkt/der-aufsichtsrat-in-k... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Directors Academy GmbH

Frau Dr. Viktoria Kickinger

Lilienstrasse 11

20095 Hamburg

Deutschland web ..: https://directorsacademy.de/

Zahlreiche Mitgliederservices von Quartalsbriefings über virtuelle Round Tables bis hin zur Ausschreibung offener Mandate komplettieren das Angebot. Eine individuelle Beratung bei zur Amtseinführung durch ausgewählte Experten kann ergänzend in Anspruch genommen werden. Dank des umfassenden Informationsangebots von Directors Academy halten Aufsichtsrätinnen/Aufsichtsräte ihr Wissen stets auf dem Laufenden.

Frau Dr. Viktoria Kickinger

Lilienstrasse 11

