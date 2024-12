Startseite Silber sollte 2025 glänzen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-17 08:19. Viele Experten glauben, dass der Silberpreis im neuen Jahr die Performance des Goldes übertreffen wird. So gehen beispielsweise die Analysten von Heraeus Precious Metals davon aus, dass Silber einen großen Anteil seiner Stärke ins neue Jahr mitnehmen wird. Von Anfang des Jahres bis Ende November konnte das Edelmetall ein Plus von fast 27 Prozent einfahren. Die erfolgten Zinssenkungen haben nicht nur den Goldpreis, sondern auch den Silberpreis nach oben gehievt. Beim Silber ist die industrielle Nachfrage von großer Bedeutung. Da könnte sich höchstens eine im zweiten Halbjahr 2025 eintretende Rezession in den USA negativ auswirken, man wird sehen. Jedenfalls wächst der Silberbedarf aus der Photovoltaikbranche beständig an. Hier schlägt besonders die starke Nachfrage aus China zu Buche, Solar boomt nun mal. Neuere und leistungsfähigere Solarmodule brauchen in der Herstellung mehr Silber. Auch hat sich Indien dieses Jahr nach einem eher schwachen 2023 zum starken Silbernachfrager entwickelt. Ob sich dies auch in 2025 fortsetzen wir, bleibt abzuwarten. Die hohe Gold-Silber-Ratio spricht zudem dafür, dass Silber unterbewertet ist. Betrachtet man die Ratio in den letzten Jahrzehnten, so müsste die Unze Silber laut den Heraeus-Experten eigentlich jetzt 40 US-Dollar kosten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass dreimal hintereinander das Angebot hinter der Silbernachfrage stark zurückgeblieben ist. Zugleich konnte der Silberbedarf aus der Industrie im vergangenen Jahr eine Rekordhöhe erzielen. Mehrheitlich wird von einem weiteren Defizit in den nächsten Jahren beim Silber ausgegangen. Nicht zuletzt, da ein steigendes Angebot aus dem Minensektor nicht in Sicht ist. Die mittelfristigen Perspektiven für Silber sind insgesamt jedenfalls positiv. Vor allem, wenn Silber den Widerstand bei gut 32 US-Dollar je Feinunze überwindet, dann sollte es weiter nach oben mit dem Preis gehen. Erfreulich wäre dies auch für Silbergesellschaften wie Endeavour Silver oder Discovery Silver. Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - verfügt über Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In Jalisco, Mexiko entwickelt das Unternehmen nun das Silber-, Blei- und Zinkprojekt Pitarrilla. Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - besitzt das ausgezeichnete Codero-Projekt, welches über eine Reserve von etwa 302 Millionen Unzen Silber verfügt. Es ist eines der größten Silberentwicklungsprojekte weltweit. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

