Startseite IKK Brandenburg und Berlin wird neuer Gesundheitspartner des Firmenlaufs Potsdam Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-11 10:55. Die IKK Brandenburg und Berlin (IKK BB) übernimmt als neuer Gesundheitspartner den Staffelstab für den Firmenlauf Potsdam. Potsdam, 11. Dezember 2024 - Der Potsdamer Firmenlauf, das größte sportliche Netzwerkevent der Region, steht vor einem bedeutenden Wandel. Die IKK Brandenburg und Berlin (IKK BB) übernimmt als neuer Gesundheitspartner den Staffelstab für die beliebte Laufveranstaltung. Diese Veränderung markiert den Beginn einer neuen Epoche für den traditionsreichen Firmenlauf. Conrad Kebelmann vom Firmenlauf-Veranstalter Die Sportmacher äußert sich dankbar: "Wir freuen uns auf frische Impulse und auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der IKK BB, der Krankenkasse in der Region. Gleichzeitig danken wir unserem bisherigen Gesundheitspartner, der AOK Nordost und dessen Engagement in den letzten Jahren." Seit seiner Premiere im Jahr 2009 hat sich der Firmenlauf Potsdam stetig weiterentwickelt. Von anfänglich 557 Läufern aus 71 Firmen ist die Veranstaltung auf beeindruckende 6.000 Teilnehmende aus über 300 Unternehmen der Wirtschaftsregion angewachsen. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung des Events für die regionale Wirtschaftsgemeinschaft. Mit der IKK BB als neuem Gesundheitspartner setzt der Firmenlauf Potsdam auf frische Impulse. Frank Meier, Vorstand der IKK BB, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Als regionale Krankenkasse für Brandenburg und Berlin freuen wir uns, den Firmenlauf Potsdam künftig als Gesundheitspartner zu unterstützen. Diese Veranstaltung verkörpert perfekt unsere Werte: Gesundheitsförderung, regionale Verbundenheit und die Stärkung der Gemeinschaft. Wir sehen darin eine hervorragende Gelegenheit, unser Engagement für betriebliches Gesundheitsmanagement und die Förderung eines aktiven Lebensstils zu unterstreichen." Die Veranstalter blicken optimistisch in die Zukunft und planen, das bewährte Erfolgskonzept des Firmenlaufs weiterzuentwickeln. "Wir starten mit neuem Namen in die Zukunft des Firmenlaufes. Unser Ziel ist es, Bewährtes zu verbessern und gleichzeitig neue, innovative Elemente einzubringen", erklärte Kebelmann. Die einzigartige Kombination aus Sport, Spaß und Netzwerken bleibt dabei das Herzstück der Veranstaltung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements. "In Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtiger denn je, ein gesundes und attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Der IKK BB Firmenlauf kann hier als motivierendes Etappenziel dienen und Unternehmen dabei unterstützen, die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden zu fördern", so Kebelmann. Die IKK BB bringt ihre Expertise im Bereich Gesundheitsförderung ein und plant, das Angebot rund um den Firmenlauf zu erweitern. Mit durchschnittlich 226.000 Versicherten und der Betreuung von rund 40.000 Betrieben in der Region verfügt die IKK BB über ein starkes Netzwerk, das dem Firmenlauf zugutekommen wird. Der nächste IKK BB Firmenlauf Potsdam findet am Dienstag, dem 27. Mai 2025, statt. Wie in den Vorjahren wird die Veranstaltung auf der Mopke-Fläche vor dem Neuen Palais ausgetragen - eine Kulisse, die dem Event eine besondere Atmosphäre verleiht. Die Anmeldung für interessierte Unternehmen und Läufer ist bereits eröffnet. "Wir sind voller Vorfreude auf den IKK BB Firmenlauf 2025. Unser Ziel ist es, nicht nur einen neuen Teilnehmerrekord aufzustellen, sondern auch eine beispiellose Netzwerkparty zu feiern und einen starken Impuls für die Wirtschaftsregion Potsdam zu setzen", verkündete Kebelmann enthusiastisch. Die Partnerschaft zwischen dem Firmenlauf Potsdam und der IKK BB verspricht, die Veranstaltung auf ein neues Niveau zu heben. Mit dem Fokus auf regionale Verbundenheit, Gesundheitsförderung und gemeinschaftliches Engagement steht der IKK BB Firmenlauf Potsdam für eine vielversprechende Zukunft. Die Anmeldung zum IKK BB Firmenlauf Potsdam ist ab sofort möglich. Weitere Details dazu finden Interessierte unter www.firmenlauf-potsdam.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Die Sportmacher GmbH

