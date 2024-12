Startseite Wissenstransfer und Innovation im Fokus: Independent Hotel Show Munich in Kooperation mit HotelPartner Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-04 13:41. Mit praxisnahen Vorträgen und zukunftsweisenden Themen unterstützte der Anbieter von Revenue Management-Lösungen die Premiere der Fachmesse. Das Konzept konnte rund 2.000 Teilnehmende überzeugen. Design, Architektur und Lifestyle - Die Independent Hotel Show Munich hatte sich zum Ziel gesetzt, das bereits in London, Amsterdam und Miami bekannte Messeformat nun auch im deutschsprachigen Raum zu etablieren. HotelPartner Revenue Management förderte das Vorhaben des Veranstalters Montgomery Group von Beginn an. Neben über 140 Ausstellern gab es zahlreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen zu aktuellen Herausforderungen speziell in der unabhängigen bzw. privat geführten Hotellerie. Die Independent Hotel Show Munich bot somit eine einzigartige Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung innerhalb der Branche. Als Hauptpartner der Veranstaltung zeigte HotelPartner Revenue Management im Rahmen von Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen unter anderem auf, wie Bildung und Innovation zusammenwirken. Im Fokus standen die Potenziale von Künstlicher Intelligenz zur Prozessoptimierung und Verbesserung des Gästeerlebnisses, Strategien für ein nachhaltiges Revenue Management zur Maximierung von Umsätzen und innovative Kommunikationswege in Zusammenarbeit mit ReGuest zur Stärkung der Kundenbindung sowie den Erfolg im Vertrieb. "Wir wollen Hoteliers nicht nur mit Lösungen unterstützen, sondern sie stets mit fundiertem Wissen und Strategieansätzen begeistern, die ihnen nachhaltigen Erfolg ermöglichen", so Sascha Dalig, Managing Director Germany bei HotelPartner Revenue Management.

Mieke Berkers, Director European Business Development der Montgomery Group, fügt hinzu: "Mit einem hochkarätigen Seminarprogramm haben wir unseren Ruf als einzige Fachveranstaltung, die ausschliesslich den Bedürfnissen unabhängiger Hoteliers gewidmet ist, weiter gestärkt und allen Teilnehmenden ein Erlebnis geboten, dass nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Unser spezieller Dank gilt allen Partnern, die uns schon im ersten Jahr des Events ihr Vertrauen geschenkt und uns damit massgeblich unterstützt haben." Das umfangreiche Vortragsprogramm wurde durch mehrere Podiumsdiskussionen sowie eine Award-Verleihung ergänzt. Zahlreiche und namhafte Persönlichkeiten aus der Branche teilten ihre Erfahrungen aus der Praxis mit den Besuchern und tauschten sich vor Ort untereinander aus. Dazu gehörten unter anderem der Hotelier Horst Schulze, der unter anderem als Vorstandsvorsitzender für die Ritz-Carlton-Hotels tätig gewesen ist oder Dr. Caroline von Kretschmann, Inhaberin des Grandhotels Europäischer Hof. Unterstützung erhielt der Veranstalter aber auch von etablierten Organisationen wie der HSMA Deutschland e.V.: "Die Independent Hotel Show hat ein starkes Debüt hingelegt. Es war uns eine Freude als Branchenverband gemeinsam mit Partnern, Mitgliedern und Freunden einen Beitrag dazu zu leisten. Nach wie vor glauben wir daran, dass Events dieser Art wichtig sind, um das Netzwerken untereinander zu fördern, was neben fachlichen Beiträgen, auch einen erheblichen Teil zur Weiterbildung innerhalb der Branche beiträgt", ergänzt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V. Mit der aktiven Unterstützung der Independent Hotel Show Munich will HotelPartner Revenue Management auch der Hotel-Community seine Wertschätzung entgegenbringen und das Bestreben weiter verfolgen, das Event in der DACH-Region als bedeutendes Branchenevent zu etablieren. Die Independent Hotel Show Munich stellt eine ganzheitliche Business-Veranstaltung für die unabhängige Luxus- und Boutique-Hotellerie dar. Inspirierende und praktische Seminare befassen sich ausserdem mit den Anliegen der Branche und den spannenden Entwicklungen, die Hoteliers in diesem sich schnell verändernden Sektor vorantreiben können. Das Kooperationsunternehmen HotelPartner Revenue Management aus der Schweiz, mit weiteren Geschäftssitzen in Wien, Salzburg, Hamburg und London, betreut bereits über 500 Hotels in Europa. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HotelPartner AG

Herr Alexander Fussi

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner.com

email : marketinghp@hotelpartner.com HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung - dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut. Pressekontakt: Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten