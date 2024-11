Startseite Gold für den Quantencomputer der Zukunft Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-15 09:32. Wissenschaftler haben bei der Suche nach Supraleiter das Gold entdeckt. Mit einem neuen supraleitenden Material könnte das Quatencomputing in eine neue Phase in Sachen Zuverlässigkeit eintreten. Die Forscher haben Tellur und ein weiteres Material mit einem dünnen Goldfilm überzogen. Die Oberfläche des Goldfilms wurde supraleitend. Der neue Supraleiter ist widerstandsfähiger gegen Magnetfelder als normale Supraleiter. So können dünne Goldfilme den Verlust von Quanteneigenschaften aufgrund äußerer Umwelteinflüsse unterdrücken. Und das neue supraleitende Material scheint ideal für den Einsatz in Quantencomputern zu sein. Für Investoren wohl interessanter ist die Frage, wohin der Goldpreis geht. Seit der US-Präsidentenwahl hat der Goldpreis einige Verluste hinnehmen müssen. Indem der Preis des Edelmetalls nun unter 2.600 US-Dollar je Unze gefallen ist, sind dies rund 200 US-Dollar weniger als beim letzten Rekordhoch. Eines der erklärten Lieblingswörter Trumps, "Zölle", wird vermutlich die Inflation anheizen und könnte so neue Zinssenkungen durch die US-Notenbanken verhindern oder verzögern. Im Übrigen zeigt der US-Dollar gerade Stärke, was dem Goldpreis auch nicht so zuträglich ist. Zudem sind auch noch die Anleiherenditen gestiegen. Dass dann auch noch die Gold-ETFs Abflüsse verzeichnen müssen, steigert den Fall des Goldpreises. Aber es gibt durchaus Licht am Ende des Tunnels. Entstehen Inflationsängste, so spricht dies für Goldinvestments, denn sie bieten Schutz vor Inflation. Ist die Stimmung am Goldmarkt momentan auch eher trüb, auf mittlere bis längere Sicht sind die Fundamentaldaten immer noch gut für Gold. Krisen bestehen weiter fort und der Kaufrausch der Notenbanken könnte zunehmen. Denn wenn Trump Ernst macht mit den angekündigten Steuersenkungen, dann werden die US-Staatsschulden weiter ansteigen. Dies wiederum treibt die Notenbanken vor allem der Schwellenländer dazu, mehr auf Gold als Reserven, als auf die US-Währung zu setzen. Es sollte also bald wieder aufwärts gehen mit dem Preis des edlen Metalls. Die Werte von Goldgesellschaften, auch aus dem Royalty-Bereich, sind daher nach wie vor eine Bereicherung im Portfolio. Osisko Gold Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-ro... - legt den Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet. Es glänzt mit einem Royalty auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas. Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-c... -, aktiv in Süd- und Nordamerika, ist ein auf Edelmetalle ausgerichtetes Royalty und Streaming Unternehmen. In den ersten neun Monaten 2024 konnte das Unternehmen Rekordumsätze einfahren. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

