Startseite Stipendium für schwerbehinderte Schüler und Schülerinnen des Landes Baden-Württemberg Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-10-17 11:24. Menschen mit Behinderung gehen uns alle an. Potenziale entdecken, fördern, erhalten, das ist unser Ziel. Das Stipendium richtet sich an schwerbehinderte Schüler und Schülerinnen: des Landes Baden-Württemberg

der Sekundarstufe II sowie der 10. Klasse der Realschule

mit einer Hör-, Seh- bzw. Körperbehinderung

Förderhöhe maximal 30 Monate je 100 Euro pro Monat

Bewerbungsfrist ist der 15. November 2024 Die Bewerbungsunterlagen (Förderrichtlinie mit den Vorausetzungen für die Gewährung des Stipendiums sowie den Bewerbungsbogen) finden Sie auf unserer Internetseite www.stiftung-lebensspur.de oder direkt unter den Link (Stiftung Lebensspur e.V.)

Joachim Sandner

Merlinweg 175 50997 Köln

Deutschland E-Mail: Presseinformation@Stiftung-Lebensspur.de

Homepage: https://www.Stiftung-Lebensspur.de

