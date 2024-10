Startseite Das GCB German Convention Bureau e.V. und die HSMA Deutschland e.V. kooperieren Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-15 13:10. Vertrieb der Branche stärken: Der Fachverband für die Hotellerie schließt sich als Supporting Partner dem Open Data MICE Projekt für den Tagungs- und Kongressstandort Deutschland an. Diese Initiative zielt darauf ab, die MICE-Branche (Meetings, Incentives, Kongresse und Events) in Deutschland durch den Einsatz von offenen Daten zu stärken. Dabei liegt der Fokus des zukunftsweisenden Projekts auf dem Aufbau eines "Knowledge Graphen", der als umfassende Datenbasis den MICE-Standort Deutschland in Form von offenen Daten abbildet. Hierbei entsteht ein nachhaltiger Nutzeffekt: "Für alle Projektpartner am Tagungsstandort Deutschland bedeutet dies zahlreiche Vorteile in der digitalen Vermarktung von Dienstleistungen und der Weiterentwicklung von KI-gestütztem Content Marketing, so zum Beispiel auch im MICE-Segment der Privat- oder Kettenhotellerie", sagt Matthias Schultze, Managing Director, GCB German Convention Bureau e.V. Uwe Krohn, Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V. , ergänzt: "Wir freuen uns, die Kolleginnen und Kollegen vom GCB bei ihrem Projekt unterstützen zu dürfen. Hierbei profitieren wir gegenseitig. Vor allem auch unsere Mitglieder, um beispielsweise den Vertrieb im MICE-Segment aktiv zu optimieren. Dabei können wir unsererseits wertvolle Daten aus der Hotellerie liefern, die neue Perspektiven ermöglichen. Im Rahmen dieser engen Kooperation ist unter anderem ein Webinar oder eine Live-Veranstaltung zum Thema MICE gemeinsam mit dem GCB geplant." Offene sowie verknüpfte Daten bilden die Basis, um digitale Technologien - wie Künstliche Intelligenz - effektiv für die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zu nutzen. Das strategische Datenmanagementprojekt Open Data MICE vom GCB German Convention Bureau e.V. in Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus DZT e.V. hat das Ziel, die Verfügbarkeit von Daten für die digitale Vermarktung sicherzustellen und so die globale Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Angebote und Services zu stärken. Der Schwerpunkt der Hospitality Sales & Marketing Association (HSMA) Deutschland e.V. liegt vorranging auf Themen rund um den Vertrieb und die Vermarktung - bis hin zum Employer Branding. Somit hat es sich der Fachverband zur Aufgabe gemacht, seinen Mitgliedern aus der Hotellerie stets entsprechendes Fachwissen aus der Praxis sowie anwendbare Lösungen zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Neben Kooperationen mit etablierten Organisationen bietet die HSMA Deutschland e.V. darüber hinaus mithilfe unterschiedlicher Expertenkreise zusätzlich umfangreiche Expertise aus der Branche für die Branche. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HSMA Deutschland e.V.

