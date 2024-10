HotelPartner Revenue Management befördert Melanie Saliger zum Chief Product Officer (CPO)

Der Anbieter von Revenue Management-Lösungen überträgt zukünftig der Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemaligen Hôtelière die Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung der Produktangebote.

In der neuen Position wird Melanie Saliger, die bereits seit rund neun Jahren für das Unternehmen tätig ist, ihre umfassende Expertise in den Bereichen Produktentwicklung und Prozessoptimierung vollumfänglich einsetzen können.

"Ich möchte auch zukünftig daran arbeiten, gemeinsam mit dem Team die Produktangebote von HotelPartner weiter zu optimieren - mit einem klaren Schwerpunkt auf die Bedürfnisse unserer Hoteliers. Wir entwickeln Funktionen, die nicht nur intuitiv und effizient sind, sondern es unseren Partnern ermöglichen, schneller Erfolge zu erzielen. Zudem arbeite ich derzeit an der Verbesserung unserer internen Prozesse, um Agilität sowie Innovation weiter voranbringen zu können", so Melanie Saliger über ihre neue Aufgabe bei HotelPartner Revenue Management.

Mit dieser Beförderung unterstreicht HotelPartner Revenue Management seine Ambition, weiterhin zukunftsweisende und massgeschneiderte Lösungen für die Hotellerie anzubieten. Für die Erreichung dieses Ziels setzt das Schweizer Unternehmen mit weiteren Sitzen in Österreich, Deutschland und Grossbritannien von Beginn an auch auf eine aktive Förderung der Mitarbeitenden im Unternehmen selbst. "Wir freuen uns sehr, dass Melanie Saliger die neue Herausforderung annimmt. Ihre herausragenden Leistungen, ihr Engagement und ihr Fachwissen haben auch massgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Wir sind überzeugt, dass sie in ihrer neuen Rolle weiterhin grossartige Impulse setzen wird und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Somit konnten wir erneut einem Teammitglied eine Führungsrolle anvertrauen. Denn sie sind mit ihrer Expertise unser wertvollstes Kapital", fügt Florian Augustin, Deputy CEO von HotelPartner Revenue Management, hinzu.

Das HotelPartner-Team arbeitet bereits an neuen Produktinnovationen und technologischen Entwicklungen: "Zusätzlich haben wir in Bezug auf unseren Rate Shopper viel optimiert, um die Preisgestaltung für unsere Partner im Backoffice zu verbessern. Hier arbeiten wir an einem neuen KI-basierten Algorithmus, der auf Marktveränderungen reagiert und auf minutengenauen Parametern basiert. Bei Stornierungen kann das System aktiv eingreifen und die Kategorien anpassen", ergänzt Melanie Saliger, Chief Product Officer von HotelPartner Revenue Management.

Der Managerin ist dabei besonders wichtig, dass all diese Entwicklungen in enger Absprache mit den Partnern bzw. Hoteliers erfolgen, da die Neuerungen spürbare Erleichterungen für die Hoteliers im operativen Tagesgeschäft mit sich bringen sollen und der Umsatz somit weiter gesteigert werden kann. Dabei erzielte HotelPartner Revenue Management in den letzten zwei Monaten bedeutende Fortschritte: Der Fokus auf KI soll in Zukunft noch mehr Möglichkeiten bieten.

Melanie Saliger startete ihre Hospitality-Kariere mit einer touristischen Ausbildung und sammelte Erfahrungen in der internationalen Ketten- sowie Privathotellerie, bevor sie anschliessend die Funktion der Direktionsassistentin im renommierten Altstadthotel Weisse Taube in Salzburg übernahm. Nebenbei studierte sie erfolgreich Betriebswirtschaft. Im Jahr 2015 wechselte sie anschliessend zu HotelParter Revenue Management. Melanie Saliger startete als Portfolio Revenue Manager - hier konnte die Hôtelière zuletzt als Senior Chief Portfolio Manager bis heute ihre langjährige operative Erfahrung aus der Hotellerie aktiv einbringen.

HotelPartner Revenue Management verfügt neben dem Hauptsitz in der Schweiz über weitere Geschäftssitze in Wien, Salzburg, Hamburg und London. Das Unternehmen betreut derzeit über 500 Hotels in Europa.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

Herr Alexander Fussi

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner.com

email : marketinghp@hotelpartner.com

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung - dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com