Startseite Innovationspreis für zweikern: Vorreiter in der Organisations- und Personalentwicklung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-11 07:06. zweikern wurde als innovativstes Unternehmen 2024 ausgezeichnet: Durch die Verbindung von Psychologie und Technologie ermöglicht zweikern nachhaltige und datenbasierte Unternehmensentwicklung. zweikern hat sich einen Platz als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2024 verdient. Im Rahmen des renommierten Summer Summit 24 des German Mittelstandes wurde zweikern für seine zukunftsweisenden Ansätze im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung ausgezeichnet. Diese Anerkennung würdigt zweikerns Einsatz, die Transformation und das Wachstum von Unternehmen durch die Kombination psychologischer Methoden mit modernster Technologie voranzutreiben. Mitgründer Andreas nahm die Auszeichnung in München stellvertretend für das gesamte zweikern-Team entgegen. Innovative Kombination aus Psychologie und Technologie "Unser Ansatz vereint fundierte psychologische Erkenntnisse mit den neuesten Entwicklungen in der Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz", erklärt Andreas, Mitgründer von zweikern. "Während viele Unternehmen entweder auf klassische Beratungsansätze oder rein technologische Lösungen setzen, schaffen wir bei zweikern eine Symbiose beider Welten. Wir sind davon überzeugt, dass echte und nachhaltige Veränderungen nur dann möglich sind, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht." zweikerns Softwarelösungen sind speziell darauf ausgelegt, Organisationen und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, tiefgehende Einblicke in ihre Entwicklungsprozesse zu gewinnen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht Unternehmen nicht nur eine kosteneffiziente Entwicklung, sondern auch eine langfristige Anpassungsfähigkeit an den Wandel moderner Arbeitswelten. Daten als Treibstoff für wirksame Unternehmensentwicklung Im Zentrum von zweikerns Arbeit steht der datengetriebene Ansatz. Durch die systematische Erfassung und Analyse relevanter Daten schafft zweikern eine solide Basis für gezielte Maßnahmen. "Daten helfen uns, die Dynamiken von Teams, Führung und individueller Entwicklung zu verstehen und gezielt zu beeinflussen", so Andreas. Die innovativen Lösungen von zweikern bieten Unternehmen nicht nur operative Kennzahlen, sondern auch tiefere Einblicke in die Faktoren, die den Erfolg und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden beeinflussen. Ein besonderes Merkmal der zweikern Leistungen ist die Möglichkeit, Künstliche Intelligenz gezielt einzusetzen, um die Entwicklung individuell anzupassen und gleichzeitig skalierbar zu machen. So erhalten Organisationen und ihre Führungskräfte klare, datenbasierte Handlungsempfehlungen, die nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden nachhaltig fördern. Der Weg zu einer selbstwirksamen Organisation Ein zentraler Bestandteil der zweikern-Philosophie ist die Schaffung einer selbstwirksamen Organisation. zweikern geht über traditionelle Beratungsansätze hinaus und bietet Unternehmen die Werkzeuge, mit denen sie eigenständig und nachhaltig an ihrer Entwicklung arbeiten können. "Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, Unternehmen und Mitarbeitenden die Kontrolle über ihre eigenen Entwicklungsprozesse zu geben", ergänzt Andreas. Diese Selbstwirksamkeit entsteht durch die Kombination von intuitiv nutzbarer Software mit tiefgreifenden psychologischen Erkenntnissen. Die Auszeichnung des German Mittelstandes bestätigt, dass zweikern einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit moderner Unternehmen leistet. In einer Zeit, in der Unternehmen sich immer neuen Herausforderungen stellen müssen, bietet zweikern Lösungen, die Organisationen befähigen, Veränderungen aktiv zu gestalten und sich zukunftssicher aufzustellen. Lösungen für eine nachhaltige und menschenzentrierte Unternehmensentwicklung zweikern unterstützt Unternehmen dabei, nicht nur auf die Herausforderungen der Digitalisierung zu reagieren, sondern auch die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden und Organisationen aktiv voranzutreiben. Mit maßgeschneiderten Lösungen in Bereichen wie Arbeitssicherheitskultur, Team- und Führungskräfteentwicklung sowie Gesundheits- und Veränderungsmanagement bietet zweikern ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Unternehmen zukunftsfähig und menschenzentriert zu gestalten. Die Lösungen von zweikern fokussieren auf die Verknüpfung von harten Daten mit dem emotionalen und kulturellen Kontext, in dem Unternehmen agieren. Indem sowohl die rationalen als auch die emotionalen Komponenten der Unternehmensentwicklung berücksichtigt werden, unterstützt zweikern Unternehmen dabei, eine tiefere und nachhaltigere Wirkung zu erzielen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: zweikern KG

email : ak@zweikern.com zweikern ist ein führendes Unternehmen im Bereich der datengetriebenen Organisations- und Personalentwicklung. Gegründet mit der Vision, Unternehmen selbstwirksam und nachhaltig zu unterstützen, verbindet zweikern psychologische Beratungsansätze mit fortschrittlicher Softwaretechnologie. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihre Entwicklungsprozesse datenbasiert zu steuern und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und innovativer Datenanalyse bietet zweikern maßgeschneiderte Lösungen, die tiefgehende Einblicke in die Dynamik von Teams und Führungsstrukturen schaffen. zweikern unterstützt Organisationen dabei, Veränderungen proaktiv zu gestalten und eine nachhaltige Entwicklungskultur zu etablieren. Pressekontakt: zweikern KG

