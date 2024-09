Effizienz steigern und Überstunden reduzieren: Praxisnahes Seminar zur Automatisierung mit Office 365

Damian Gorzkulla zeigt in seinem Seminar, wie Unternehmen mit Office 365 und Power Automate Aufgaben automatisieren, Zeit sparen und Überstunden reduzieren.

Minden, Deutschland - Viele Unternehmen und Teams stehen täglich vor der Herausforderung, mit steigenden Anforderungen Schritt zu halten und gleichzeitig den Arbeitsaufwand zu bewältigen. Damian Gorzkulla, erfahrener Berater, Coach und Dozent, bietet mit seinem Seminar "Automatisiere deine Prozesse mit Office 365 - Erlebe die Zukunft der Arbeit" eine Lösung, die nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch Überstunden reduziert. Das praxisnahe Seminar vermittelt den Teilnehmern, wie sie durch Automatisierungstools wie Power Automate wiederkehrende Aufgaben vereinfachen und dadurch wertvolle Zeit sparen können.

In einem Video auf der Seminar-Landingpage beschreibt Gorzkulla die typischen Probleme vieler Unternehmen: "Leidet dein Team auch unter chronischer Überbelastung und unzähligen Überstunden, die durch immer wiederkehrende Aufgaben verursacht werden? Jede dieser Überstunden kostet dein Unternehmen Geld, das du durch Automatisierung einsparen könntest." Seine Lösung: Durch den Einsatz von Office 365 und speziell Power Automate können wiederkehrende Aufgaben effizient automatisiert werden - und das ohne zusätzliches Fachwissen oder teure Software.

Das Seminar bietet eine praktische Einführung in die Automatisierung anhand eines konkreten Beispiels: "Wir nehmen uns im Workshop einen Urlaubsantrag als Fallbeispiel vor", so Gorzkulla weiter. Die Teilnehmer lernen, wie sie mithilfe von Microsoft Forms und Power Automate einen Workflow erstellen, der einen vollständig digitalen, papierlosen Prozess ermöglicht. Der Antrag wird in einer SharePoint-Liste gespeichert, ein Genehmigungsverfahren gestartet und der Antragsteller automatisch per E-Mail benachrichtigt. "Das Beste daran ist, dass jeder im Unternehmen diese Tools nutzen kann - ohne Programmierkenntnisse und mit minimalem Aufwand", betont Gorzkulla.

Individuell und praxisnah

Das Seminar richtet sich an Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren und ihre Mitarbeiter entlasten möchten. Besonders betont wird die individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Teilnehmer. "Wir passen das Seminar an die Bedürfnisse deines Unternehmens an und zeigen, wie Automatisierungslösungen optimal in die Arbeitsabläufe integriert werden", erklärt Gorzkulla. Zusätzlich bietet er nach dem Seminar Support an, um mögliche Probleme zu lösen und die Automatisierung in den Teams weiter zu begleiten.

Automatisierung ohne Grenzen

Power Automate bietet zudem fortschrittliche KI-gestützte Funktionen, die es ermöglichen, Prozesse noch einfacher zu gestalten. Gorzkulla erläutert: "Die integrierte künstliche Intelligenz in Power Automate hilft dir sogar dabei, Flows zu erstellen, indem du einfach diktierst oder eingibst, was du automatisieren willst. Die KI macht den ersten Entwurf, und in den meisten Fällen ist dieser schon zu 90 % fertig." Die Teilnehmer können somit ihre Automatisierungsprozesse schnell umsetzen und bei Bedarf mit Damians Unterstützung verfeinern.

Über Damian Gorzkulla

Damian Gorzkulla, Berater, Coach und Dozent mit über 25 Jahren Erfahrung in der IT-Branche, hat sich auf die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert. In seinen Seminaren gibt er sein umfangreiches Wissen zu Microsoft Office 365 und Power Automate weiter und zeigt Unternehmen praxisnah, wie sie ihre Effizienz durch Automatisierung deutlich steigern können.

Jetzt Plätze sichern

Unternehmen, die die Vorteile der Automatisierung nutzen und ihre Teams für die Zukunft der Arbeit fit machen wollen, können sich ab sofort für das Seminar anmelden. Weitere Informationen zu Terminen, Kosten und der Anmeldung finden Interessierte unter: https://www.gorzkulla.de/effiziente-automatisierung-mit-office-365-praxi... .

