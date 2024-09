Startseite Menschliche und künstliche Intelligenz im Teamwork: Die Gewinner des 2. CALVENDO KI-Kalender-Awards 2024 Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-03 09:31. CALVENDO gibt die Gewinner des zweiten internationalen CALVENDO KI-Kalender-Awards bekannt - einem Wettbewerb für gedruckte Wandkalender mit KI-generierten Bildern. Auch dieses Jahr begeisterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kreativen und einzigartigen Kalenderprojekten, die sowohl menschliche Inspiration als auch die Ausdruckskraft künstlicher Intelligenz (KI) widerspiegeln. Über 100 Einreichungen, die zwischen Mai und Juli 2024 eingingen, schafften es in die Endauswahl der Jury. Sieger-Awards wurden in drei Themen-Kategorien verliehen: Untergegangene Kulturen, Hobbies und Ausgestorbene Tiere. Jede Kategorie bot den Teilnehmern die Möglichkeit, durch die Kombination von historischem Wissen, persönlichen Leidenschaften und visueller Kreativität einzigartige Kalenderprojekte zu erschaffen. Die Gewinner erhalten nicht nur verdiente Anerkennung für ihre herausragenden Arbeiten, sondern auch die Gelegenheit, ihre Werke im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse 2024 einem internationalen Publikum zu präsentieren. Gewinner der Kategorie: Untergegangene Kulturen

" Mystik der Kelten - Faszinierende Welt keltischer Mythen und Götter " von Anja Frost

Der Kalender besticht durch seine Fähigkeit, die spirituelle und geheimnisvolle keltische Kultur in visuell fesselnde Szenen zu übersetzen. Jede Grafik basiert auf dem vertieften Interesse für keltischen Gottheiten und Symbolik. Er verbindet mythische Details mit einer themenspezifischen Bildsprache. Gewinner der Kategorie: Hobbies

" Funny Filz Freunde " von Cathrin Illgen

Dieser Kalender überzeugt durch seine charmante, humorvolle Darstellung von "gebastelten" Filzfiguren, die auf kreative Weise zum Leben erweckt werden. Jedes Bild strahlt Detailverliebtheit aus und verbindet virtuelle Kunstfertigkeit mit einer verspielten Ästhetik. Die Kombination aus fantasievollen Szenen und lebendigem Detailreichtum macht den Kalender zu einem ungewöhnlichen Blickfang. Gewinner der Kategorie: Ausgestorbene Tierarten

" Wie wäre es mit einem Dinosaurier als Haustier? " von Daniela Tapper

Dieser Kalender fasziniert durch seine originelle Art, prähistorische Tierarten auf humorvolle Weise in unseren Alltag zu integrieren. Jedes Bild beantwortet die Frage, wie es wäre, Dinosaurier als Haustiere zu haben. Es zeigt die Urzeitgiganten in Situationen, die Hunde- und Katzenbesitzer kennen. Die kreativen Motive verbinden gekonnt Neugier, Staunen, Gruseln und Schmunzeln. "Der CALVENDO KI Kalender Award zeigt erneut eindrucksvoll, welche künstlerischen Werke durch die Verbindung von menschlicher Kreativität und generativer KI möglich sind. Die Ergebnisse sind beeindruckender denn je, und die technische Entwicklung schreitet stetig voran. Unser Award würdigt nicht nur herausragende Leistungen, sondern soll auch Künstler und Kreative ermutigen, die Möglichkeiten der KI-gestützten Kreativität zu erkunden und neue Fähigkeiten zu entwickeln," so Hans-Joachim Jauch, Geschäftsführer von CALVENDO. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CALVENDO Verlag GmbH

Frau Angela Link

Ottobrunner Str. 39

82008 Unterhaching

Deutschland fon ..: 089 693378402

web ..: https://www.calvendo.de

email : info@calvendo.de Über den CALVENDO Verlag:

Der CALVENDO Verlag ist ein renommierter Verlag für hochwertige Kalender. Er bietet Künstlern und Fotografen international die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einer Vielzahl von Themenbereichen und einer großen Auswahl an Kalenderformaten begeistert CALVENDO seit Jahren Kalenderliebhaber weltweit. Pressekontakt: CALVENDO Verlag GmbH

Frau Angela Link

Ottobrunner Str. 39

82008 Unterhaching fon ..: 089 693378402

email : info@calvendo.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten