Startseite Erfolgreicher Ausbildungsbeginn bei Regnauer Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-02 15:37. Sieben junge Leute starten Berufskarriere Seebruck - Mit dem Start ihrer Berufsausbildung beim Holzbauspezialisten Regnauer in Seebruck haben am gestrigen Montag (2. September) sieben junge Leute eine gute Basis für ihre Karriere gelegt. Mit großer Freude empfingen die Geschäftsführer Michael Regnauer und Harald Flad sowie Personalsachbearbeiterin Antonia Kastenbauer die Jugendlichen am Standort. Sie beginnen eine Ausbildung als Bauzeichner, Industriekaufleute und als Zimmerer. Mehr Informationen zur Berufsorientierung bietet die Hausmesse "Zukunft Holzbau" mit Karriere-Lounge am 22. September bei Regnauer. Angesichts des Fachkräftemangels denkt man beim Familienunternehmen Regnauer auch bei der Ausbildung zukunftsorientiert. Aktuell werden 16 Nachwuchskräfte in technischen, kaufmännischen und handwerklichen Berufen ausgebildet. Jährlich starten zahlreiche Auszubildende in den acht angebotenen Berufen Bauzeichner, Holzmechaniker, Industriekaufleute, Maler und Lackierer, Schreiner und Zimmerer sowie Technischer Systemplaner ihre Karriere in Seebruck. "Als Unternehmen mit einem ökologisch nachhaltigen und klimaschützenden Produkt ist es für uns ein besonderes Anliegen, auch beim Personal nachhaltig zu agieren und den Nachwuchs zu fördern", erklärte Michael Regnauer. Gute Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb

Neben der Ausbildung in zukunftssicheren Berufen, die sehr gute Übernahmechancen sowie Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten bieten, überzeugt der umfassende Einblick in die Abläufe rund um den Herstellungsprozess moderner Holzgebäude die Schulabgänger. Zwei weitere Gründe für ihre Berufswahl: Die Zufriedenheit, mit solider Handwerksarbeit Bleibendes zu erschaffen, und an einem Produkt aus dem lebendigen Werkstoff Holz mitzuarbeiten, der für eine klimafreundliche, nachhaltige Zukunft steht. Eine gute Möglichkeit für Interessierte sich über die aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten direkt vor Ort zu informieren, bietet die Regnauer Hausmesse "Zukunft Holzbau" mit der Regnauer Karriere-Lounge am 22. September. Eine Anmeldung ist unter www.regnauer.de/hausbau/zukunft-holzbau/ möglich.

