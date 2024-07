Startseite Eventmitteilung: AxionResist lädt ein zur "Pressekonferenz zur politisch motivierten Verfolgung von Aufklärern Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-26 10:28. Experten zeigen die Mechanismen der Vorverurteilung von unliebsamen Kritikern auf und belegen, wie Medien, Behörden und Staatsanwaltschaften die Schuldfrage bereits im Vorfeld "klären". Einladung zur Pressekonferenz zur politisch motivierten Verfolgung von Aufklärern An alle Fachjournalisten, Branchenexperten und Medienvertreter AxionResist lädt ein zur Pressekonferenz Politisch motivierte Verfolgung von Aufklärern Termin: 2. August 2024 Eine neue Chance zu zeigen, dass die Hoffnung auf wahren Journalismus in der BRD noch nicht verloren ist. Nachdem der ÖRR die Chance im Zusammenhang mit unserer ersten Pressekonferenz "Zielscheibe Kind und Bindung" vertan hat, ja sich sogar in Vorverurteilungen erging, ist es jetzt an der Zeit, sich auf die Seite derer zu stellen, die die Ursachen für dieses journalistische Fehlverhalten bloßstellen werden. Thema dieser Pressekonferenz ist die "politisch motivierte Verfolgung von Aufklärern", bei der die Medien in den letzten Jahren eine tragende Rolle gespielt haben. Fachreferenten werden die dahinter steckenden Methoden, nämlich …VERTUSCHUNG …VERNETZUNG (zwischen Medien & Ermittlern, und sogar Gerichten) …VORVERURTEILUNG und die damit beabsichtigte Folge der Spaltung erläutern. Diese Veranstaltung bietet eine exklusive Plattform für Fachjournalisten, Branchenexperten und Medienvertreter, um sich über politisch motivierte Verfolgung von Aufklärern zu informieren und auszutauschen. Akkreditierung: office@axionresist.com. ANMELDUNG hier Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Axion Resist gUG (haftungsbeschränkt)

