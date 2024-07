Startseite k3 mapa GmbH: Tesla ist tot – es lebe der Diesel ! Pressetext verfasst von k3 mapa am So, 2024-07-21 18:34. Wiesbaden, 21. Juli 2024. Der Pionier für Elektrofahrzeuge Tesla verliert in den USA massiv Marktanteile. Auch das Geschäft in Europa und China entwickelt sich unterdurchschnittlich. Wird Tesla überleben und wird der Markt den Verbrenner-Motor vor dem Aus bewahren ? „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“ – das Bonmot wird u.a. Karl Valentin und Nils Bohr zugeschrieben. In 2018 analysierte die k3 mapa die Aussichten der nächsten Jahre für Tesla (https://www.firmenpresse.de/pressinfo1580201-k3-mapa-wie-wird-sich-tesla... bzw. https://www.k3-mapa.com/2018/02/14/k3-mapa-will-tesla-boom-or-go-bust ). Die damalige Prognose war nicht vorteilhaft für Tesla. Rückblickend hat sich Tesla wesentlich besser entwickelt als von der k3 mapa prognostiziert wurde. Doch ist damit für Tesla die Welt in Ordnung ? 1. Marktwicklung Elektrofahrzeuge Weiterhin leicht steigender Markt für reine Elektrofahrzeuge – der Anteil stieg im Heimatmarkt USA von Q2 / 2023 von 7,2% auf 8% in Q2 / 2024. Dieser fast unbedeutende Zuwachs am Gesamt Marktanteil wird jedoch – ähnlich wie in der EU - durch planwirtschaftliche & wettbewerbsverzerrende Subventionen teuer erkauft. Die Vorteile der Verbrenner Autos gegenüber Elektrofahrzeugen werden den Verbrauchern immer offensichtlicher:

1. Umweltfreundlicher – Gesamtbilanz inkl. Batterieproduktion und Stromerzeugung – klarer Vorteil für Diesel.

2. Kostengünstiger – bei Wegfall der Steuervergünstigungen und weiterhin steigenden Strompreisen ist das Elektro Auto teurer.

3. Bequemer - Suche und Warten für Aufladen bei langen Fahrten mit Elektro Fahrzeugen

4. Sicherer – eine zunehmende Anzahl von Parkhäusern und Fähren erlaubt nicht mehr den Zugang von Elektro Fahrzeugen. Selten – aber immerhin – fangen Elektro Autos plötzlich an zu brennen. Als Konsequenz haben zum Beispiel die Autovermieter Sixt und Hertz alle Elektro Fahrzeuge aus ihrer Mietwagenflotte verbannt bzw. die Menge stark reduziert. Andere Großabnehmer werden folgen. 2. Tesla und seine Wettbewerber Tesla hat in seinem Heimatmarkt USA innerhalb eines Jahres 10 Prozentpunkte Marktanteil bei den Elektro Fahrzeugen verloren – von ca. 60% auf ca. 50%. Der Wettbewerb wird zunehmend über den Preis ausgetragen. Hier können die Wettbewerber durch den Verkauf profitabler Verbrenner Autos die sinkenden Preise für Elektro Fahrzeuge intern abfedern. „Wir gehen fest davon aus, dass das Verbot des Verbrenner Motors in der EU und anderen Ländern wieder aufgehoben wird. Planwirtschaft hat noch nie funktioniert“ - kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und er fährt fort: „Nur durch die massiven, planwirtschaftlichen Steuersubventionen und Marktverzerrungen hat sich in den letzten Jahren ein Nischenmarkt für Elektrofahrzeuge entwickelt. Wenn nun die Rezession und die Schuldenfalle die Politiker endlich zum Sparen zwingen, dann muss sich das Elektrofahrzeug dem freien Markt stellen und ist chancenlos. Die Zukunft gehört dem Verbrenner Motor. Die Politiker haben dann massiv Geld für einen hippen-grünen Elektro-Wahn vergeudet, anstatt die Kunden frei auf dem Markt das vorteilhafteste Konzept auswählen zu lassen. Von Politikern künstlich geschaffene Märkte sind immer dem Untergang geweiht.“ Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 15 Jahre internationale Erfahrung in der Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen / Mittelstand. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung in drei Themenbereichen an: Strategie, Effizienz- und Restrukturierungsprogramme und Operational Excellence. Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com Über k3 mapa Komplettes Benutzerprofil betrachten