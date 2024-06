Pitch Club Developer Editionen bis Ende 2025

Neue Termine für die Pitch Club Developer Edition 2025! Unternehmen treffen Softwareentwickler und IT Spezialisten, pitchen ihre Jobs und vertiefen Kontakte in entspannter Atmosphäre.

Der Pitch Club veranstaltet seine folgenden Editionen im Rahmen der Pitch Club Developer Edition Tour am 20.06.2024 in Essen, 11.07.2024 in Berlin, 18.07.2024 in Stuttgart, 25.07.2024 in München, 08.08.2024 in Dresden, 15.08.2024 in Hannover, 29.08.2024 in Köln, 05.09.2024 in Frankfurt, 12.09.2024 in Dortmund, 26.09.2024 in Karlsruhe, 10.10.2024 in Düsseldorf, 17.10.024 in Nürnberg, 24.10.2024 in Stuttgart, 07.11.2024 in Leipzig, 14.11.2024 in Hamburg, 21.11.2024 in Köln, 05.12.2024 in München, 12.12.2024 in Frankfurt, 16.01.2025 in Bielefeld, 23.01.2025 in Hannover, 06.02.2025 in Stuttgart, 13.02.2025 in Essen, 27.02.2025 in Karlsruhe, 06.03.2025 in Frankfurt, 20.03.2025 in München, 27.03.2025 in Leipzig, 10.04.2025 in Berlin, 24.04.2025 in Hamburg, 08.05.2025 in Köln, 15.05.2025 in Dortmund, 22.05.2025 in Wien, 12.06.2025 in Düsseldorf, 26.06.2025 in Stuttgart, 03.07.2025 in Nürnberg, 10.07.2025 in München, 21.08.2025 in Frankfurt, 28.08.2025 in Hannover, 11.09.2025 in Hamburg, 18.09.2025 in Berlin, 25.09.2025 in Karlsruhe, 16.10.2025 in Stuttgart, 23.10.2025 in München, 06.11.2025 in Köln, 13.11.2025 in Leipzig, 27.11.2025 in Bielefeld, 04.12.2025 in Frankfurt, 11.12.2025 in Dortmund.

Die Pitch Club Developer Edition bringt innovative Unternehmen und Softwareentwickler zusammen. Während beim "klassischen" Pitch Club Startups um Investorengelder "pitchen", präsentieren sich bei der Developer Edition Unternehmen vor Softwareentwicklern und versuchen mit Transparenz und attraktiven Stellenangeboten zu punkten. Es folgen jeweils kurze Q&A Runden, in denen den Unternehmen alles abverlangt wird und die Kandidaten sowohl die Jobs als auch die Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen. Anschließend wird bei lockerer After-Work Atmosphäre, Snacks und guten Drinks, in persönlichen Gesprächen der Kontakt weiter vertieft. Mit dem Veranstaltungsformat "Pitch Club IT Edition" wird das bewährte und erfolgreiche Konzept der Pitch Club Developer Edition um verschiedene Berufsgruppen im IT-Umfeld erweitert. Die ersten Pitch Club IT Editionen finden zusammen mit der Pitch Club Developer Edition als Hybrid-Konzept statt.

Auch die teilnehmenden Unternehmen blicken zufrieden auf die Veranstaltungen zurück: "Schon zum zweiten Mal in Folge konnten wir bei der Pitch Club Developer Edition in Leipzig passende Profile für unsere vakanten Stellen finden; von denen wir am Ende auch zwei eingestellt haben. Aus diesem Grund freuen wir uns darauf als Telekom MMS, auch im Jahr 2024 wieder Teil der Pitch Club Developer Edition zu sein.", fasst Svenja Nieswandt, Talent Attraction Managerin HR Marketing Specialist bei der Telekom MMS, die Teilnahme rückblickend zusammen.

Auch für dmTech war die Teilnahme ein voller Erfolg. Andreas Frommhold, der als Recruiter im Unternehmen tätig ist, denkt gerne an die Teilnahme zurück. "Bei der PCDE trifft man Entwickler mit Berufserfahrung und besonderer Qualität, was nicht zuletzt auch preislich im Vergleich zu anderen Job- und Karrieremessen für uns hochattraktiv ist. Wir waren schon vier Mal mit dabei und freuen uns auf das nächste Mal!"

Um als Software Developer / IT Spezialist an der Pitch Club Developer Edition teilzunehmen, ist eine Bewerbung unter https://www.pcde.io erforderlich. Die Teilnahme ist bei erfolgreicher Annahme kostenlos.

Um als Unternehmen an der Pitch Club Developer Edition teilzunehmen, ist eine Bewerbung unter https://pcde.io/pcde-unternehmen/ möglich.

Ihre Ansprechpartner sind:

Pitch Club AG

c/o TechQuartier

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

T: +49 (0)69 1532593 50 (Stefan Maas)

T: +49 (0)69 1532593 51 (Benjamin Geng)

E: team@pcde.io

I: www.pcde.io

Vorstand: Stefan Maas, Benjamin Geng

PITCH CLUB AG:

Die Pitch Club AG ist ein stark wachsendes, junges Unternehmen im Bereich innovativer Recruiting-Lösungen. Mit dem Eventformat "Pitch Club Developer Edition" bringt das Unternehmen innovative Unternehmen und Software Developer unkonventionell und zielgerichtet zusammen: IT-Verantwortliche pitchen vor vorselektierten Softwareentwicklern und versuchen mit mehr Transparenz und attraktiven Stellenangeboten zu punkten. Dieses Format wurde mittlerweile 148 Mal sehr erfolgreich mit über 1.481 Firmen und über 11.915 Softwareentwicklern durchgeführt. Die Pitch Club AG wurde 2017 aus der Go Big GmbH ausgegründet. Go Big veranstaltet unter anderem mit dem Pitch Club das mittlerweile erfolgreichste Pitch-Format in der Rhein-Main Region, mit einer Finanzierungsquote von mehr als 47%. An den vergangenen 30 Editionen haben 305 spannende Startups teilgenommen und ihre Unternehmen vor insgesamt mehr als 1.145 Investoren präsentiert. Ein Company Builder komplettiert das Konzept.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pitch Club AG

Herr Stefan Maas

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 (0)69 1532593 50

web ..: http://www.pcde.io

email : team@pcde.io

Pressekontakt:

Pitch Club AG

Herr Stefan Maas

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

fon ..: +49 (0)69 1532593 50

web ..: http://www.pcde.io

email : team@pcde.io