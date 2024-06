Startseite TFA Fernmeldebau Kron GmbH feiert Jubiläum Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-06-10 13:50. Seit der Gründung im Jahre 1974 steht die TFA Fernmeldebau Kron GmbH für herausragende Lösungen auf dem Gebiet der Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Essen feiert in diesem Jahr somit sein 50-jähriges Bestehen - ein Meilenstein, der Innovation, technische Exzellenz und Kundennähe symbolisiert. "Unsere Mission war es immer, nicht nur Produkte, sondern auch vollständige und zuverlässige Lösungen anzubieten", erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH. Durch diese umfassenden Systemlösungen und den ausgezeichneten Kundenservice hat sich die GmbH einen Namen gemacht. Das Unternehmen bietet zudem alles aus einer Hand - angefangen von der Planung über die Installation bis hin zur Wartung der Anlagen. Im Laufe der Jahre hat sich die TFA Fernmeldebau Kron GmbH stetig weiterentwickelt. So ist sie beispielsweise durch Übernahmen gewachsen, wie zuletzt Anfang 2024 durch die Integration der SITAS GmbH. Dadurch konnte das Unternehmen weitere wichtige Zertifizierungen und Fachkompetenzen gewinnen. Strategische Entscheidungen wie diese haben der TFA Fernmeldebau Kron GmbH geholfen, ihre Marktposition zu festigen und das Dienstleistungsangebot zu erweitern. "Es wächst zusammen, was zusammengehört", ist sich Tim Rolef sicher. Diese Philosophie habe schon in der Vergangenheit nicht nur interne Prozesse optimiert, sondern auch die Beziehungen zu Kunden und Partnern gestärkt. Der Zukunft blickt der Geschäftsführer positiv entgegen: "Wir tun alles dafür, um unseren Kunden weiterhin die neusten, innovativsten und sichersten Lösungen im Bereich der Kommunikations- und Sicherheitstechnik zu bieten." Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Sicherheitstechnik Köln, Sicherheitstechnik Wuppertal und Sicherheitstechnik Essen gibt es auf https://www.tfa-kron.de/. TFA Fernmeldebau Kron GmbH

