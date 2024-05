Startseite Neues Kinderbuch "Annemarie im Waldkindergarten" - Ein zauberhaftes Abenteuer im Waldkindergarten Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-05-25 18:34. Nagold, Mai 2024 - Die Geschichte von Annemarie, die ihre ersten aufregenden Tage im Waldkindergarten erlebt, ist eine liebevolle Hommage an die Natur und die kindliche Neugier. Mit dem Buch "Annemarie im Waldkindergarten" präsentiert Sarah Kluge ein bezauberndes Kinderbuch, das die kleinen Leser in die wunderbare Welt des Waldkindergartens entführt. Die Geschichte von Annemarie, einem fast dreijährigen Mädchen, das die Zeit im Waldkindergarten erlebt, führt mit wunderschönen Geschichten durch die vier Jahreszeiten. Ein Tag voller Entdeckungen Annemarie ist mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester im Wald unterwegs, als sie auf eine Gruppe fröhlicher Kinder trifft. Diese spielen ein lustiges Spiel mit einem Tannenzapfen und laden Annemarie herzlich ein, mitzumachen. Begeistert schließt sie sich den Waldkindikindern an und lernt dabei nicht nur neue Freunde kennen, sondern auch Christine, die freundliche Erzieherin des Waldkindergartens. Der erste Kindergartentag Bald darauf ist es soweit: Annemarie feiert ihren dritten Geburtstag und darf endlich ihren ersten Tag im Waldkindergarten erleben. Mit einem neuen Rucksack voller Abenteuerlust macht sie sich auf den Weg zum Bauwagen am Waldrand. Dort wird sie von Christine und den anderen Kindern herzlich empfangen. Annemarie entdeckt schnell die vielen spannenden Aktivitäten, die der Waldkindergarten zu bieten hat - vom Malen unter freiem Himmel bis hin zu aufregenden Ausflügen in den Wald. Lernen durch Spielen "Annemarie im Waldkindergarten" zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Kinder durch spielerisches Lernen und direkte Naturerfahrungen wichtige Fähigkeiten entwickeln. Ob beim Bau einer Trollwohnung aus Moos und Stöckchen oder beim Sammeln von bunten Herbstblättern - Annemarie und ihre Freunde lernen jeden Tag etwas Neues über die Natur und ihre Bewohner. Ein Buch für kleine Entdecker Dieses liebevoll illustrierte Buch ist ideal für Kinder ab 3 Jahren und bietet Eltern eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kleinen in die Welt des Waldkindergartens einzutauchen. Es regt dazu an, selbst hinauszugehen und die Natur zu erkunden. Über den Autor/die Autorin Sarah Kluge hat als erfahrene Mutter eines Waldkindergartenkindes mit "Annemarie im Waldkindergarten" ein Buch geschaffen, das nicht nur unterhält, sondern auch informiert. Vor Eintritt in den Kindergarten können Eltern die Vorfreude auf die bevorstehende Zeit bei ihren Kindern wecken und verstärken. Aber auch während der Kindergartenzeit können sich Kinder mit der Hauptfigur Annemarie identifizieren und die Abenteuer im Waldkindergarten mit Spannung verfolgen. Für Eltern bietet das Buch eine Entscheidungshilfe bei der Wahl des Kindergartens, indem sie Einblicke in die Besonderheiten eines Waldkindergartens erhalten. Auch für Erwachsene, die sich für Waldpädagogik interessieren, ist dieses Buch eine inspirierende Lektüre. Verfügbarkeit "Annemarie im Waldkindergarten" ist ab sofort im Buchhandel erhältlich sowie online unter www.schoerle.de . Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Buch & Bild Verlag Schörle in Nagold. Entdecken Sie mit Ihren Kindern die magische Welt des Waldkindergartens - ein Ort voller Abenteuer, Freundschaft und unvergesslicher Erlebnisse! Annemarie im Waldkindergarten, Sarah Kluge Hardcover, gebundene Ausgabe

Umfang 84 Seiten, Format: 21 x 21 cm

Autorin und Illustratorin: Srah Kluge

ISBN: 978-3926341-45-7

Preis: 18,50 EUR Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: W&D Schörle

