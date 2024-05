Startseite Bereits drei - gedruckte - Kinderbücher zur E-Technik um dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken. Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-05-17 16:30. Großes Interesse bei den Kinderbüchern zur E-Technik. Unis, Hochschulen, Firmen und Organisationen verwenden die Bücher um in den Dialog mit Kindern und Gesellschaft zu kommen. Pressemitteilung: Das Kinderbuch "und die Elektroingenieurin kann sogar beim hören helfen - Ein Krankenhausabenteuer" zeigt Mut und Freundschaft in schwierigen Zeiten - aber bringt auch einen spannenden Erzählbogen zu der faszinierenden Welt der E-Technik in der Medizin. Nagold, Mai 2024 - Mit dem dritten Kinderbuch in der Reihe zur E-Technik von Hajo Schörle wird jungen Lesern eine herzerwärmende Geschichte über Mut, Freundschaft und die faszinierende Welt der Medizintechnik geboten. Die Geschichte beginnt mit einem dramatischen Fahrradunfall und führt die Leser durch Elenas aufregende Erlebnisse im Krankenhaus, wo sie nicht nur neue Freunde findet, sondern auch viel über moderne Medizintechnik lernt. Ein unerwartetes Abenteuer Endlich Sommerferien! Elena genießt die Freiheit auf ihrem Fahrrad, als ein Sturz sie plötzlich ins Krankenhaus bringt. Mit einer gebrochenen Hand und einer möglichen Gehirnerschütterung muss sie über Nacht bleiben. Doch was zunächst beängstigend klingt, entwickelt sich zu einem spannenden Abenteuer voller neuer Erfahrungen. Eine besondere Begegnung Im Krankenhaus trifft Elena auf Michael, einen Jungen mit Hörimplantaten, der ebenfalls nach einem Sturz behandelt werden muss. Durch ihn lernt Elena die Gebärdensprache kennen und erfährt, wie moderne Technik Menschen helfen kann. Michaels Papa, selbst Arzt, erklärt ihr die Funktionsweise von Hörimplantaten und wie Ingenieure wie Elenas Mama dazu beitragen, solche lebensverändernden Geräte zu entwickeln. Lernen durch Erleben "und die Elektroingenieurin kann sogar beim Hören helfen" ist mehr als nur eine Geschichte über einen Unfall. Es ist eine Reise in die Welt der Medizin und Technik, die kindgerecht erklärt wird. Die Leser:innen erfahren, wie Röntgenstrahlen funktionieren, was ein Hörimplantat ist und wie wichtig es ist, dass Ärzte und Ingenieur:innen zusammenarbeiten. Eine inspirierende Botschaft Das Buch vermittelt jungen Leser:innen wichtige Werte wie Mut, Neugierde und Empathie. Es zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass auch schwierige Situationen positive Wendungen nehmen können und dass man durch Wissen und Zusammenarbeit Großes erreichen kann. Für Eltern und Pädagogen Dieses liebevoll illustrierte Buch eignet sich hervorragend für Kinder ab 6 Jahren. Es bietet Eltern eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern über Themen wie Unfälle, Krankenhausaufenthalte und moderne Medizintechnik zu sprechen. Pädagoge:innen können das Buch nutzen, um naturwissenschaftliche Themen spielerisch zu vermitteln und Neugierde zu wecken. Unis, Hochschulen und Firmen nutzen dieses Buch als hochwertiges Giveaway um mit Familien und dem Nachwuchs ins Gespräch zu kommen. Über den Autor Hajo Schörle hat bereits mehrere erfolgreiche Kinderbücher veröffentlicht und ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Themen kindgerecht aufzubereiten. Mit "und die Elektroingenieurin kann sogar beim Hören helfen" gelingt es ihm erneut, junge Leser zu fesseln und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Themen anzusprechen. Dabei ist das Buch wieder Zusammenarbeit mit einem hochrangigen Team des VDE entstanden. Verfügbarkeit "und die Elektroingenieurin kann sogar beim Hören helfen" ist im Buchhandel erhältlich sowie online beim Buch & Bild Verlag . Informationen zu den Sonderauflagen mit eigenem Branding finden Sie hier . Begleiten Sie Elena auf ihrer spannenden Reise durch das Krankenhaus - eine Geschichte voller Neugierde, Freundschaft und faszinierender Entdeckungen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: W&D Schörle

