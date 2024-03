Startseite Energie tanken für den Alltag: Tipps von Hanna Schönert Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Fr, 2024-03-08 07:35. In unserem hektischen Alltag ist es oft eine Herausforderung, genug Energie für all unsere Aufgaben und Verpflichtungen zu haben. Doch zum Glück gibt es Wege, um unsere Kraftreserven aufzuladen und voller Energie durch den Tag zu gehen. In diesem Beitrag teilt Hanna Schönert, Expertin für Energiearbeit, ihre besten Tipps, um im Alltag Kraft zu schöpfen:

1.) Bewegung für mehr Energie: Hanna Schönert betont die Bedeutung regelmäßiger Bewegung, um unsere Energie zu steigern. Ob es eine morgendliche Yoga-Routine, ein Spaziergang in der Natur oder ein intensives Workout im Fitnessstudio ist - finde eine Bewegungsform, die Dir Freude bereitet und integriere sie in Deinen Alltag.

2.) Achtsamkeit und Entspannung: Um unsere Energie aufzuladen, ist es wichtig, auch Momente der Ruhe und Entspannung einzubauen. Hanna Schönert empfiehlt Achtsamkeitspraktiken wie Meditation oder Atemübungen, um den Geist zu beruhigen und die Energie zu harmonisieren. Finde täglich Zeit für Dich selbst und erlaube Dir, zur Ruhe zu kommen.

3.) Gesunde Ernährung für mehr Power: Unsere Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für unsere Energielevels. Hanna Schönert rät dazu, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, die reich an frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten ist. Vermeide stark verarbeitete Lebensmittel und setze auf natürliche, energiereiche Nahrungsmittel.

4.) Schlaf als Energiequelle: Ausreichender Schlaf ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines energiegeladenen Alltags. Hanna Schönert betont die Wichtigkeit einer guten Schlafhygiene und gibt Tipps, wie man besser schlafen kann. Schaffe Dir eine entspannte Schlafumgebung und achte auf einen regelmäßigen Schlafrhythmus, um erholsame Nächte zu genießen. Schluss: Mit diesen Tipps von Hanna Schönert kannst Du Deine Kraftreserven im Alltag aufladen und voller Energie durchstarten. Probiere verschiedene Methoden aus und finde heraus, was für Dich am besten funktioniert. Denke daran, dass es wichtig ist, regelmäßig Zeit für Dich selbst und Deine Energie zu nehmen. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Dir dabei hilft, mehr Energie im Alltag zu haben. Wenn Du weitere Tipps und Inspiration benötigst, besuche gerne Hanna Schönerts Website "Kraft im Alltag": https://kraft-im-alltag.com Oder erfahre mehr zu Hanna Schönert’s Wochen-Programm „High Energy“: https://kraft-im-alltag.com/high-energy-wochen-programm/ Die Basis von Hanna Schönert‘s „High Energy“ Wochen-Programms ist ihr Workbook „Powerbank für Deinen Alltag“.

Hanna Schönert

Expertin für Gewohnheiten, Life Coach, Autorin Kontakt zu Hanna Schönert: https://kraft-im-alltag.com

info@kraft-im-alltag.com

