Startseite Cosmino: Die bestmögliche Benutzerführung für Datenerfassungsaufgaben (BDE, MDE, MES, SPC) Pressetext verfasst von COSMINO2019 am Do, 2024-03-07 13:29. Die neue Benutzerführung der Cosmino Erfassungsdialoge wird die menschliche Interaktion mit BDE, MDE, MES oder bei SPC deutlich vereinfachen, vielleicht sogar revolutionieren. Wir beschäftigen uns seit über 35 Jahren mit dem Erfassen von Daten aus der Fertigung und wissen, dass die Menge der manuell zu erfassenden Informationen trotz ebenfalls wachsender Anzahl automatisch übernommener Daten zuletzt stark zugenommen hat. Das liegt daran, dass der Mensch in den meisten Prozessen ein relevanter Faktor ist und Eingaben machen muss, die aus keiner Maschinensteuerung oder einem anderen System übernommen werden können. Denken Sie an manuelle Prüfungen oder wenn logistische Themen einen Anlagenstillstand verursachen. Generell betrifft dies alles, was durch den Menschen gesteuert wird, wie Auftragswechsel, Schichtwechsel und vieles weitere. Verständliche und einfach bedienbare Erfassungsdialoge sind daher die wichtigste Voraussetzung, damit manuelle Interaktionen mit der Software auch in Zukunft sinnvoll und zeitsparend funktionieren. Darum haben wir nicht nur das Aussehen unserer Cosmino Erfassungsdialoge komplett erneuert. Anstatt dass der Mensch die erforderlichen Erfassungsaufgaben ausschließlich selbst erkennt und manuell aufruft, unterstützt eine intelligente Benutzerführung und sorgt für rechtzeitige und vollständige Datenerfassung in einer prioritätsabhängigen Reihenfolge. Kernstück dafür ist der Task Queue Manager, ein Hintergrunddienst, der alle anfallenden Aufgaben für den Erfasser identifiziert und in eine sinnvolle Reihenfolge setzt. Weitere Informationen unter:

