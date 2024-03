Startseite Erfassung von Arbeits- und Ruhezeiten sowie Projektzeiterfassung mit TimeStatement Pressetext verfasst von TimeStatement am So, 2024-03-03 12:53. Optimierung von Arbeitsprozessen und Ressourcennutzung für Unternehmen Für Unternehmen, die eine effiziente Lösung für die Erfassung von Arbeits- und Ruhezeiten sowie Projektzeiten suchen, bietet TimeStatement eine umfassende Plattform, die alle Anforderungen abdeckt. Arbeits- und Ruhezeiten einfach erfassen: Mit TimeStatement können Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten mühelos erfassen, sei es im Büro, unterwegs oder im Homeoffice. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es ihnen, ihre Arbeitszeiten genau festzuhalten und auch Ruhezeiten oder Pausen zu dokumentieren. Diese präzise Erfassung unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Optimierung von Arbeitsabläufen. Projektzeiten effektiv verwalten: TimeStatement bietet auch eine leistungsstarke Funktion zur Erfassung von Projektzeiten. Mitarbeiter können ihre Arbeitsstunden pro Projekt genau verfolgen und so eine transparente und genaue Abrechnung sicherstellen. Die integrierten Berichtsfunktionen ermöglichen es Unternehmen, den Fortschritt ihrer Projekte zu überwachen und die Ressourcennutzung zu optimieren. Warum TimeStatement wählen? Benutzerfreundlichkeit: Die intuitive Benutzeroberfläche von TimeStatement macht es einfach für Mitarbeiter, ihre Arbeitszeiten und Projektzeiten zu erfassen, ohne aufwändige Schulungen oder Einarbeitungszeiten. Vielseitigkeit:

TimeStatement ist eine vielseitige Plattform, die sowohl die Erfassung von Arbeits- und Ruhezeiten als auch von Projektzeiten unterstützt. Unternehmen erhalten damit eine umfassende Lösung für ihre Zeit- und Projektmanagement-Anforderungen. Cloud-basiert:

Als cloudbasierte Lösung bietet TimeStatement den Vorteil der standortunabhängigen Nutzung und den Zugriff von verschiedenen Geräten aus, was besonders für Unternehmen mit verteilten Teams oder Remote-Arbeit geeignet ist. Sicherheit und Datenschutz:

TimeStatement gewährleistet eine sichere und vertrauliche Speicherung von sensiblen Unternehmensdaten, und entspricht den geltenden Datenschutzbestimmungen und -richtlinien. TimeStatement ist die ideale Wahl für Unternehmen, die eine effiziente und zuverlässige Lösung für die Erfassung von Arbeits- und Ruhezeiten sowie Projektzeiten suchen. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von TimeStatement für Ihr Unternehmen, indem Sie unsere Webseite besuchen oder sich direkt mit unserem Team in Verbindung setzen. Und hier sehen Sie die Regelung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit in der Schweiz:

https://timestatement.com/schweiz/arbeitszeiterfassung-gesetzliche-vorga... Die wöchentliche Höchstarbeitszeit in der Schweiz beträgt: 45 Stunden pro Woche für Arbeitnehmende in industriellen Betrieben, Büropersonal, technische und andere Angestellte, Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels

