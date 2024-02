Startseite Women’s Health Day 2024: Gemeinsam Frauengesundheit voranbringen Pressetext verfasst von BuS am Fr, 2024-02-23 09:45. Köln, Februar 2024. Die Anforderungen an Frauen werden immer vielfältiger. Umso wichtiger ist es, dass Frauen verstärkt auf ihre eigenen Bedürfnisse achten – allen voran auf ihre Gesundheit. Ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit schaffen, sich Zeit für sich selbst nehmen, Achtsamkeit lernen und gemeinsam Frauengesundheit voranbringen: Darum geht es beim nunmehr fünften Women’s Health Day von Frauen für Frauen am 27. April 2024 im Lindner Hotel City Plaza in Köln. Die ganztägige Veranstaltung gründet sich auf dem Konzept der Salutogenese, welches Gesundheit (Lateinisch: „salus“) und Entwicklung (Lateinisch: „genese“) vereint. Es geht bei der Salutogenese darum, zu verstehen, wie Gesundheit entsteht und wie körperliche und geistige Gesundheit trotz verschiedener Belastungsfaktoren bewahrt werden kann. Der Women’s Health Day bietet Frauen frische Einblicke in die Themen Körper, Psyche, Ernährung und Bewegung. Die Teilnehmerinnen können sich auf acht aktuelle Fachvorträge von Expertinnen, praktische Übungen sowie gesunden Genuss, Unterhaltung und Entspannung freuen. Moderiert wird der Tag von Frauen für Frauen von der Fernsehjournalistin Angela Maas. Vielfältiges Programm zu erwarten

So widmet sich der Vortrag „Das Kosmetikstudio im Darm“ den Auswirkungen des Mikrobioms auf die Haut. Die Teilnehmerinnen erfahren außerdem, wie die Hände weiterhin beweglich und kraftvoll bleiben und welche Faktoren die wichtigsten für die Knochengesundheit sind. In einer Lesung hören Frauen, dass das Rampenlicht nicht vor Depressionen schützt, und ein weiterer Beitrag befasst sich damit, welche Möglichkeiten einer Selbsthilfe es bei bestehendem Trauma gibt. Darüber hinaus werden Ernährungsmethoden und Trainings sowohl für das Gehirn als auch die Immun-Fitness thematisiert. In den zahlreichen Themenlounges besteht die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und individueller Beratung sowie Produkttests und -vorstellungen. Auch eine Yoga-Session steht auf dem Programm. Gemeinsame Kommunikationspausen und der Lunch in lockerer Atmosphäre laden zu weiterem Austausch ein. Ticket-Vorverkauf läuft

Eintrittskarten zur Teilnahme am Women’s Health Day 2024 (27.04.2024, 9:00-17:30 Uhr), inkl. Lunch, Tagungsgetränken, Rahmenprogramm und hochwertiger Give-away-Tasche, sind zum Preis von 119,00 Euro unter www.koelnticket.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das komplette Programm und weitere Informationen unter www.womenshealthday.de Pressekontakt

Melina Klein | Borchert & Schrader PR GmbH

Antwerpener Str. 6-12 | 50672 Köln | Tel. 0221 925738-40

m.klein@borchert-schrader-pr.de Über BuS Komplettes Benutzerprofil betrachten