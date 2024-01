Startseite Heizkörperthermostat Matrix von wesmartify – Komfortabel Heizkosten einsparen Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Fr, 2024-01-19 11:48. Sparen Sie Heizkosten ohne Komfortverlust. Klingt gut? Das ist möglich über bedarfsorientiertes Heizen: Sind die Bewohner zuhause, so herrscht angenehme Wohlfühltemperatur. Wenn jedoch alle ausgeflogen sind, wird die Temperatur nach unten geregelt – und das geht auch ganz komfortabel automatisiert. Da jedes Grad Raumtemperatur weniger 6 % Heizenergie spart, lohnt sich das. Das Heizkörperthermostat Matrix der essentials-Serie von wesmartify ermöglicht durch Zeitprofile die komfortable, bedarfsorientierte Steuerung Ihrer Heizkörper – und das zu einem günstigen Preis und ansprechendem Design. essentials Heizkörperthermostat Matrix – Mit vollem Komfort Heizkosten sparen

Das Heizkörperthermostat Matrix bietet einen günstigen Einstieg in die bedarfsorientierte Temperatursteuerung der Heizkörper. Der Effekt kann sich sehen lassen: Dadurch ist es möglich, bis zu 30 % der Heizkosten einzusparen. Je nachdem, wie diszipliniert Sie Ihre Heizkörperthermostate bereits manuell steuern, kann der Spareffekt größer oder geringer ausfallen.

Die Heizkörperthermostate bieten folgende Funktionen:

• Individuelle Heizprofile: Vorangelegte Heizprofile mit bis zu 9 Schaltintervallen, die an die individuellen Anforderungen der Bewohner angepasst werden können.

• Urlaubsmodus: Automatische Absenkung der Temperatur bei längerer Abwesenheit

• Erkennung geöffneter Fenster: Das Heizkörperthermostat erkennt geöffnete Fenster und reduziert automatisch die Temperatur.

• Einfache Installation: Das Heizkörperthermostat ist schnell und einfach auf allen gängigen Heizkörpern montiert.

• Tastensperre: Schützt vor versehentlicher Bedienung und experimentierfreudigen Kinderhänden. Eine Boostfunktion (schnelles Aufheizen) und Frostschutzautomatik steht nur bei dem Smart Home essentials Heizkörperthermostat MATRIX ZigBee zur Verfügung.

Varianten des essentials Heizkörperthermostats Matrix

Folgende Modelle der Heizkörperthermostate Matrix stehen ab sofort im Selfio-Shop zur Verfügung:

• essentials Heizkörperthermostat MATRIX: Programmierbare Basisausführung ohne App-Anbindung. Bedienung erfolgt automatisiert über Zeitprofile oder direkt am Gerät.

• Smart Home essentials Heizkörperthermostat MATRIX Bluetooth: Dieses Modell setzt an Funktionalität mit der Bedienung per App einen drauf. Das Thermostat kommuniziert direkt per Bluethooth mit der Handy-App — es ist kein Gateway / Smart Home Zentrale notwendig. Allerdings muss man sich in Reichweite befinden.

• Smart Home essentials Heizkörperthermostat MATRIX ZigBee: Funktioniert über Einstellungen am Thermostat, per App sowie auch Google undAlexa Sprachbefehle. Dazu ist allerdings die Einbindung an das Smart Home System per essentials-Gateway notwendig. Änderungen an den Einstellungen können ortsunabhängig und komfortabel per App vorgenommen werden. Das Heizkörperthermostat Matrix der essentials-Serie von wesmartify in den verschiedenen Ausführungen ist ab sofort im Selfio-Shop erhältlich. Bild: ©Selfio 3U HOLDING AG

Mandy Ebisch

Frauenbergstr. 31-33

D-35039 Marburg

+49 64 21 99 91 457

