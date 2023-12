Startseite Möchtest Du 2024 zu Deinem Jahr machen und neue und gesunde Gewohnheiten in Deinen Alltag integrieren? Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Do, 2023-12-28 12:46. Oder bist Du noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk, das wirklich einen Mehrwert bietet? Mit "Powerbank für deinen Alltag" hast Du die perfekte Lösung gefunden! Mein Workbook ist nicht nur ein inspirierendes Geschenk, sondern bietet auch einen großen Mehrwert durch praktische Tipps und effektive Strategien, die Dir unterstützen, Deinen Alltag mit mehr Energie und Freude zu bewältigen. Du wirst in Deinem Alltag weniger gestresst sein und (wieder) mehr Geduld haben für Deine PartnerIn, Deine Familie, Deine Arbeit, Deinen Haushalt usw. Du wirst einen guten und tiefen Schlaf erlangen und dadurch mehr Energie für die schönen Dinge im Leben haben. Und das Beste: Meine Methoden sind einfach erklärt und können gut in Deinen Alltag integriert werden. Mache 2024 zu Deinem Jahr des positiven Wandels! AMAZON "Powerbank für Deinen Alltag": https://www.amazon.de/Hanna-Sch%C3%B6nert/dp/B0BW2SL7WT Informationen zu meinem 66 Tage „High Energy“ Wochen-Programm: https://elopage.com/s/hanna-schoenert-353/product_preview/High-Energy-Gr... KONTAKT:

Hanna Schönert - Expertin für Gewohnheiten

+49 152 0394 2251 (WhatsApp & Telegram)

info@kraft-im-alltag.com

www.kraft-im-alltag.com "High Energy" Video - Erhalte 3 wertvolle Tipps zu gesunden und neuen Gewohnheiten: https://youtu.be/3TdFrIPR2a8?si=fxtJVwnM7XBDloeM Lade mit mir deine innere Powerbank auf! Lieben Gruß

Hanna Schönert

