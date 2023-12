Startseite Die ideale Lösung für Alu-Verbundrohr-Verbindungen: Selfio-Press PPSU-Fittings Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Di, 2023-12-19 14:31. Selfio-Press ist die Eigenmarke von Selfio, die qualitativ hochwertige Pressfittings zum exzellenten Preis-Leistungsverhältnis bietet. Wir haben nun unsere Auswahl an Fittings für Alu-Verbundrohre um PPSU-Fittings erweitert. Ab sofort haben Sie also noch mehr Umsetzungsmöglichkeiten für die sichere und dauerhafte Pressverbindung Ihrer Rohrinstallation! Selfio-Press PPSU-Fittings – Anwendungsbereiche

PPSU-Fittings eignen sich für die Verbindung von Alu-Verbund- und Kunststoffrohren. Eingesetzt werden können sie für die Trinkwasserinstallation, Flächen- und Deckenheizung und -kühlung sowie zur Anbindung von Heizkörpern und für ölfreie Druckluft bis maximal 10 bar.

Durch einen sehr guten Widerstandsbeiwert (Zeta) weisen sie einen geringen Druckverlust auf. Der großzügig bemessene freie Durchgang führt dazu, dass Strömungsgeräusche quasi ausgeschlossen sind. Produkteigenschaften der PPSU-Fittings von Selfio-Press

PPSU steht für Polyphenylensulfon. Dabei handelt es sich um einen Hochleistungskunststoff. Dieser punktet mit außerordentlich guter Druckstabilität. PPSU-Fittings sind nicht nur leicht und hochwiderstandsfähig, sondern bruchsicher und beständig. Der Hochleistungskunststoff sichert 100-prozentige Bleifreiheit und alle Werkstoffe des Fittings sind für die Verwendung für Trinkwasserinstallationen zugelassen. Sie sind unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste.

Die Selfio-Press PPSU-Fittings sind mit Multikontur ausgestattet und sowohl mit TH- als auch mit U-Pressbacken vollständig kompatibel. Sie erhalten diese in den Dimensionen 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3 sowie 32 x 3. In unserem Sortiment führen wir derzeit Reduzierungen, Kupplungen, Winkel und T-Stücke in den verschiedenen Dimensionen. Selfio-Press PPSU-Fittings – sicher und dauerhafte Rohrverbindungen

Für Sicherheit bei der Rohrverbindung sorgen zwei O-Ringe. Ein stabiler Kunststoffführungsring sorgt auch in Zwangslagen für eine sichere Verpressung des Fittings. Dank dreier Kontrollfenster in der Edelstahlhülse kann die korrekte Einstecktiefe ganz einfach kontrolliert werden und das Fitting ist zwangsundicht bei unverpressten Verbindungen. Sollte also eine Verbindung nicht oder nicht korrekt verpresst worden sein, so kann dies bei der Druckprobe direkt erkannt und behoben werden.

Mit den Selfio-Press Fittings PPSU erhalten Sie sichere und dauerhafte Aluverbund-Rohrverbindungen. Und das ohne aufwendiges Schweißen oder Löten. Das Press-Verfahren ist einfach durchzuführen und auch für Heimwerker anwendbar, es wird nur eine Presszange und passende Pressbacken benötigt. Sie erhalten die Selfio-Press PPSU-Fittings als T-Stück, Winkel, Kupplung oder Reduzierung ab sofort bei uns im Shop. 3U HOLDING AG

