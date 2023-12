Startseite Nährstoffbombe Kochbanane: Die Low-Carb Alternative zu Kartoffeln Pressetext verfasst von indayi am Di, 2023-12-05 12:42. Wir haben wahrscheinlich alle eine Kochbanane schon einmal gesehen – aber nur wenige haben sie probiert. Es lohnt sich, tropischem Gemüse eine Chance zu geben. Es ist fast so vielseitig und nahrhaft wie Kartoffeln, aber kalorienarm.

Kochbanane…

…hat weniger Zucker. Im Gegensatz zu gelben Fruchtbananen enthalten grüne Kochbananen nur geringe Mengen an Fruktose, Glukose und anderen Zuckerarten. Das macht sie insbesondere für Low-Carb-Liebhaber zu einem großartigen Lebensmittel.

…sorgt für schöne Haut. Fast 10 % der DV für Vitamin A (in diesem Fall Beta-Carotin) sind in nur 100 Gramm Kochbananen enthalten. Vitamin A fördert die Bildung von Hautzellen und unterstützt deren Regenerationsprozess. Es wirkt hautverbessernd und verbessert das Hautbild sichtbar.

… wirkt gegen Diabetes. Das Stärke-Zucker-Verhältnis ist sehr günstig und Kochbananen erhöhen den Blutzuckerspiegel langsamer und gleichmäßiger als Fruchtbananen.

…CO2-Bilanz: Kochbananen haben mit einem Emissionswert von weniger als 130 Gramm pro 100 Gramm eine gute CO2-Bilanz. Die CO2-Werte basieren auf Berechnungen des IFEU Instituts für Energie und Umwelt. Sie werden als „durchschnittliches Lebensmittel“ für jedes in Deutschland verkaufte Lebensmittel individuell bilanziert. Die Kochbanane berücksichtigt den Produktionsstandort, die Produktionsmethode, alle damit verbundenen Transporte, Verarbeitung, Verpackung und Lagerung im Verhältnis. Alle Treibhausgasemissionen, z. B. Berücksichtigung von Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) und Umrechnung in Kohlendioxidäquivalente. Es wird jedoch vereinfacht gesagt nur Kohlendioxid erwähnt.

...gut für die Nerven. Eine gute Mineralstoffkombination macht Kochbananen zu einer echten Nervennahrung. Immerhin decken bereits 100 Gramm 10 % Ihres täglichen Magnesiumbedarfs. Dies lindert Stresssymptome wie Nervosität und Schlafstörungen.

… beruhigt den Magen. Etwa 25 % der Stärke sind nahrhaft und belasten die Verdauungsorgane nicht. WICHTIG: Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, braten oder backen Sie die Kochbananen nicht, sondern kochen Sie sie!

Hier ist, was du über die Kochbanane wissen sollten

Ähnliche Namen, ähnliches Aussehen, aber dennoch wenig Verwechslungsgefahr. Kochbananen sind mit rund 300 Gramm fast doppelt so groß wie Bananen. Ihre Schalen haben eine markante kantige Form. Diese reicht farblich von grün, gelb, rot bis rot-lila, je nach Reife. Der Name weist auch auf eine andere Unterscheidung von Fruchtbananen hin. Kochbananen können nicht roh gegessen werden. Sie werden normalerweise gekocht, geröstet oder frittiert. Ihr stärkehaltiges, pudriges Fleisch brachte ihnen auch den Spitznamen Spitzwegerich ein. Andere Zweitnamen sind Gemüsebanane oder Pferdebanane.

Tropenimporte sind uns noch weitgehend unbekannt und gelten daher als Exoten. Wegerich ist eine der ältesten Kulturpflanzen und spielt in vielen tropischen Ländern eine ebenso wichtige Rolle in der täglichen Küche wie hierzulande die Kartoffel.

Ursprung

Kochbananen stammen ursprünglich aus Südamerika und Afrika.

Saison

Da Kochbananen immer in einem der Herkunftsländer reifen, haben sie keine besondere Saison.

Geschmack

Kochbananen haben nicht nur eine kartoffelähnliche Textur, sie schmecken auch sehr ähnlich, nur etwas neutraler.

Nicht verpassen: unsere Bücher zum Thema Gesundheit und Ernährung!

„40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung: Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten – Die magische Heilkraft der Lebensmittel. Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?" von Tabou B. B. Braun

In seinem Buch „40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung: Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten – Die magische Heilkraft der Lebensmittel. Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?“ schreibt Tabou B. B. Braun über die eine Wahrheit, die nicht zu verleugnen: der Körper muss viele wichtigen Stoffe, die er zum Funktionieren braucht, aus externen Quellen beziehen. Auch Früchte geben uns Stoffe, die unser Körper selbst nicht herstellen kann. Vitamine, wie Niacin, B6, Folsäure, C, und Mineralstoffe, wie Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium sind in den meisten Früchten erhalten. Diese braucht der Körper.

In fast 300 Seiten listet Tabou B. B. Braun auf, welche Volkskrankheiten durch welche einfachen Nahrungsmittel geheilt und verhindert werden können. Er gibt dir afrikanisch inspirierte Tipps und Tricks, die deinen Körper und deine Seele heilen werden. Dieses Buch hilft dir dabei dein Gleichgewicht zu finden und dein Leben zu koordinieren – ein gesünderes, ausgewogeneres Leben.

Über den Autor

Tabou Banganté Blessing Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften.

Über den Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

