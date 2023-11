Kickstart 2023: Mehr als 40 neue Erfolgsgeschichten und 310 Deals für die Schweiz

? Offizielle Bekanntgabe der Partnerschaften zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups in Zürich

? Dominierende Themen: Nachhaltigkeit und KI

Zürich, 29. November 2023 – Kickstart Innovation, eine der führenden Innovationsplattformen in Europa, hat aus über 1.000 Bewerbungen aus 62 Ländern 46 Start-ups und Intrapreneurship-Teams für ihr 8. Innovationsprogramm ausgewählt, die in den letzten Wochen mit namhaften Unternehmen, Organisationen, Städten, Stiftungen und Universitäten zusammengearbeitet haben. Letzte Woche wurden die neuen Partnerschaften offiziell bekannt gegeben. Diese sollen den Beginn von neuen Innovationen in der Schweiz ermöglichen. „Wir bringen etablierte Akteure mit aufstrebenden Unternehmern zusammen. Seit der Gründung von Kickstart im Jahr 2016 haben wir mehr als 310 Innovationsdeals erfolgreich initiiert. Unsere Alumni haben über 2,5 Milliarden CHF an Investitionen generiert“, berichtet Katka Letzing, Mitgründerin und CEO von Kickstart Innovation. Renommierte Schweizer Unternehmen und Institutionen wie AXA, Coop, Swisscom, die Mobiliar, PostFinance, Sanitas, die Stadt Zürich, der Kanton Waadt und MSD suchen mit Hilfe von Kickstart nach innovativen Lösungen, um ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. „Start-ups ermutigen uns, unsere eigenen Ansätze zu hinterfragen und mit neuen Ideen zu experimentieren“, erklärt Luca Sigrist, Open Innovation Lead bei PostFinance. „Natürlich können wir als Grossunternehmen auch selbst nach neuen Lösungen suchen, aber das braucht einfach mehr Zeit und kostet letztlich mehr Geld.“

Zukunftsthemen gestalten

Kerngedanke des Kickstart-Programms ist es, das Innovationspotenzial von Start-ups zu nutzen und mit der Professionalität und Marktkenntnis etablierter Unternehmen zu kombinieren, denn die Marktbedingungen sind oft komplex. Die diesjährigen Lösungen sind vielfältig und reichen von der digitalen Arbeitskraft über erneuerbare Energien in unterirdischen Räumen bis hin zu quantenresistenten Cybersicherheitslösungen. Insgesamt wurden mehr als 40 Geschäftsabschlüsse in den Bereichen New Work & Learning, Finance & Insurance, Food & Retail, Smart Cities, Health & Wellbeing und Intrapreneurship erzielt.

Eine ausgewählte Übersicht über die offiziellen Partnerschaften 2023:

(Details auf der Kickstart-Website)

Partnerschaften im Bereich Finance & Insurance:

? Coop und Atlas Metrics werden gemeinsam eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse für die gesamte Coop Genossenschaft durchführen und Coop damit in ihrem Bestreben unterstützen, wichtige EU-Richtlinien wie die CSRD vollumfänglich einzuhalten.

? Pelt8 und die Mobiliar arbeiten zusammen, um Schweizer KMU eine effiziente und einfache Nachhaltigkeitsberichterstattung zu ermöglichen.

? Cyberbedrohungen sind digital – und real. Die Mobiliar und LECS by Cyber Evolution erforschen gemeinsam das Potenzial eines innovativen Präventionsservice gegen Cyberangriffe, damit Datenverluste und Betriebsausfälle bei KMUs verhindert, und die Portfoliorentabilität zu Cyberrisiken aufrecht erhalten werden kann.

? Atlas Metrics, Pelt8 und Swisscom arbeiten gemeinsam an einem Whitepaper, in dem ein ESG-Datendienstprogramm für die Schweiz skizziert wird.

? Calvin Risk und Swisscom prüfen Optionen, um das KI- und ML-Angebot von Swisscom um das KI-Risikomanagement zu erweitern.

? QuSecure und Swisscom werden im Rahmen eines PoC (Proof of Concept) verschlüsselte Post-Quantum-Kommunikation demonstrieren und gemeinsam an quantenresistenter Verschlüsselung für Unternehmenskunden arbeiten.

? DynamoFL und Yuh arbeiten an der Entwicklung von datenschutzfreundlicher generativer KI für persönliche Finanzanwendungen.

? Swisscom Business Customers geht Partnerschaften mit den Kickstart Alumni Veezoo, Boomerang Ideas, Typewise, Fjuul Vision und Canveo ein. Mit diesen Partnerschaften erweitert Swisscom Business Customers ihr Angebot an innovativen Dienstleistungen, um fortschrittliche, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen anzubieten: ob virtuelle Assistententechnologie von Veezoo, innovatives Marktfeedback-Tool von Boomerang Ideas, KI-Schreiblösung von Typewise, Engagement-Plattform für Versicherer von Fjuul Vision oder effizientes Vertragsmanagementsystem von Canveo – alle Lösungen haben das Ziel, die Entscheidungsfindung, Effizienzsteigerung sowie das Wachstum für Swisscom Kunden zu vereinfachen.

Partnerschaften im Bereich Health & Wellbeing:

? Sanitas und QuantActions werden gemeinsam testen, wie das unterbewusste Tracking der psychischen Verfassung für die Früherkennung von psychischen Erkrankungen im Versicherungsbereich genutzt werden kann und inwieweit die Sanitas- Kunden zur Weitergabe ihrer Daten an beide Parteien bereit sind.

? MSD und NALU gehen eine Partnerschaft ein, um gemeinsam Angebote für Mitarbeiterleistungen rund um die Frauengesundheit zu untersuchen.

? MSD und Health Yourself werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für HPV-Tests von zu Hause aus evaluieren und gemeinsam ein Angebot für Mitarbeiter zum Thema Frauengesundheit definieren und validieren.

? MSD hat in Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen, klinischen Interessenvertretern und OneDoc eine landesweite Aufklärungskampagne zum Thema HPV (Humanes Papillomavirus) gestartet. Im Rahmen dieser Kampagne wird OneDoc Patienten bei der Terminvereinbarung helfen, um mehr über HPV und die Möglichkeiten des Selbstschutzes, einschliesslich der Impfung, zu erfahren.

? Die Stadt Zürich führt Gespräche mit MiiCare bezüglich eines PoC für das nächste Jahr, um über 65-Jährige dabei zu unterstützen, gesund und unabhängig zu Hause zu leben.

? In Zusammenarbeit mit Deep Care will die Mobiliar die Gesundheitskultur am Arbeitsplatz durch die Integration von KI-gestütztem Gesundheitscoaching verbessern, wobei der Schwerpunkt der Förderung von Ergonomie, Bewegung und Vitalität am Arbeitsplatz durch personalisiertes digitales Coaching und innovative 3D-Sensortechnologie liegt um Erkrankungen präventiv vorzubeugen.

Partnerschaften im Bereich Smart Cities:

? AXA und Preflet prüfen einen potenziellen Proof of Concept, indem sie ihren Kunden eine All-in-One-Plattform zur Überwachung und Änderung des Energieverbrauchs in ihrem Zuhause anbieten.

? AXA und viboo erkunden einen potenziellen Proof of Concept, indem sie ihren Kunden ein intelligentes Thermostat anbieten, das kosteneffizientes Heizen in ihrem Zuhause ermöglicht.

? In Vorbereitung auf einen grösseren Ausbau haben Swisscom und viboo gemeinsam den gesamten Standort Winterthur mit den selbstlernenden, prädiktiven Regelungsalgorithmen und intelligenten Thermostaten von viboo ausgestattet, um den Wärmeverbrauch zu senken und den Komfort der Mitarbeitenden zu verbessern.

? Swisscom Broadcast und Uzufly haben einen PoC (Proof of Concept) unterzeichnet, um die 3D-Modellierung von Swisscom Broadcast Towers mit Hilfe von Drohnentechnologie für Inspektions- und BIM-Zwecke zu prüfen.

? Die Stadt Zürich und Uzufly werden gemeinsam den Einsatz von "digital twins" bei Bauprojekten untersuchen.

? Coop und roofSec gehen eine Partnerschaft ein und testen die Errichtung und Sanierung von Flachdächern mit dem Predictive Maintenance System von roofSec. Ziel ist es, Schäden vorzubeugen und Kosten einzusparen durch eine längere Lebensdauer der Dächer.

? enerdrape und Empa NEST schliessen sich zusammen, um Forschungskooperationen zu untersuchen und neue Produkteigenschaften und -konfigurationen zu testen.

? die Mobiliar plant gemeinsam mit dem deutschen Versicherer Gothaer und Eurapco einen PoC mit dem deutschen Start-up Lumoview zum Thema Gebäudedigitalisierung.

Partnerschaften im Bereich Food & Retail:

? Halba und NuKoKo wollen gemeinsam einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Dazu erforschen sie die Entwicklung von kakaofreien Schokoladenprodukten unter Verwendung von NuKoKos bahnbrechenden Zutaten.

? Betty Bossi und NuKoKo prüfen gemeinsam in der Kategorie des Backens, welche Mehrwerte NuKoKo in die Welt der Kuchen, Brownies und anderer Köstlichkeiten einbringen kann.

? Coop und Cognitiwe gehen eine Partnerschaft ein, um die Welt des Einzelhandels zu revolutionieren. Die Zusammenarbeit beginnt mit einem Proof of Concept, um künstliche Intelligenz in die Coop-Filialen zu bringen. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit der Frischwarenlogistik. Freuen Sie sich auf intelligentere und nachhaltigere Einkaufserlebnisse!

? Coop und Meala Foodtech gehen eine Partnerschaft ein, um auf der Basis von selbstentwickelten Proteinen von Meala eine Clean-Label-Version der veganen Wurst von The Green Mountain zu entwickeln. Meala Functional-Proteine dienen als Bausteine für bessere und cleanere Produkte auf pflanzlicher Basis, die in Bezug auf Geschmack, Textur und Nährwert hochwertiger sind.

? In Zusammenarbeit mit Tide Ocean lanciert Coop nachhaltige Einkaufskörbe aus recyceltem Meeresplastik. Der hochwertige Rohstoff wird aus Plastikabfällen gewonnen, die von Kleinfischern an den Küsten Südostasiens gesammelt werden. Dies zeigt einmal mehr, wie solche Partnerschaften zu Treibern nachhaltiger Innovationen werden können. Die Körbe erfüllen strenge Anforderungen an Belastbarkeit und Langlebigkeit, womit das recycelte Polypropylen von Tide Ocean eine zuverlässige und nachhaltige Alternative zu neuem Plastik darstellt.

Partnerschaften im Bereich New Work & Learning:

? Coop und Savvi gehen eine Partnerschaft ein, um die Mitarbeitenden in den Coop-Filialen und im Backoffice mit Hilfe von App-basierten, spielerischen Lerninhalten in zukunftsrelevanten (Soft) Skills zu schulen.

? PostFinance und Atwork starten ein PoC in welchem die atwork Suite getestet wird, um den Selbstorganisationsgrad bei PostFinance zu messen und wissenschafts- und KI-basierte Handlungsempfehlungen zu erhalten.

? Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Swisscom und Ada Growth wird die Ada App weiblichen Swisscom-Talenten zur Verfügung gestellt, um Einblicke in den Nutzen für diese zu gewinnen und eine positive Wirkung auf das gesamte Unternehmen zu erzielen.

? Swisscom und Aixa evaluieren für Kunden, welche an Swisscom Produkten und Services interessiert sind, die Kraft des menschlichen Gesichts, um Konversations-KI/Chatbots zugänglicher und einfühlsamer zu machen.

? Swisscom und weThink werden im 1. Quartal 2024 einen PoC (Proof of Concept) durchführen, mit dem Ziel Einsichten in den weThink Kalibrierungs-Prozess zu gewinnen, dessen Nutzen für Swisscom einzuschätzen und mögliche Wege zur Implementierung zu erkunden.

? weThink und BrainE4 kooperieren, um die Entscheidungsfähigkeit von Führungskräften der United States Air Force mit Schwarmintelligenz zu verbessern – eine Synergie, die darauf abzielt, Feedbackmechanismen in Hochrisikoumgebungen zu revolutionieren.

? weThink und MuchSkills planen mit Einsatz von KI und generativem Design, Teammanagement zu verbessern und Talentpfade zu entwickeln mit dem Ziel, die Entwicklung und Leistung von Teams neu zu definieren.

Darüber hinaus leitet Pelt8 die Supplier Sustainability Reporting Standard Initiative in Zusammenarbeit mit rund 20 Organisationen, darunter wichtige Kickstart-Partner wie die Mobiliar. Dieses innovative Projekt zielt darauf ab, die Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz zu vereinfachen und zu optimieren. Unser Standard ähnelt zwar der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), ist aber speziell auf die vereinfachten Berichterstattungsanforderungen von KMU zugeschnitten und schliesst die Lücke zwischen den Lieferketten der Realwirtschaft und den Anforderungen der Finanzdienstleistungsbranche.

Über Kickstart

Kickstart ist eine der gro?ssten Zero-Equity Open-Innovations-Plattformen in Europa. Ihre Mission ist der Aufbau von zielgerichteten Innovationsökosystemen durch die Beschleunigung von Innovationen. Die Plattform bringt öffentliche und private Organisationen, Start-ups, Investoren und Experten mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation zu entwickeln und in grossem Massstab eine bedeutende Wirkung zu erzielen. Jedes Jahr vermittelt Kickstart 100 Unternehmen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren für Machbarkeitsstudien, Pilot- und kommerzielle Projekte sowie weitere Innovationspartnerschaften. Darüber hinaus unterstützt Kickstart etablierte Organisationen mit Hilfe des Intrapreneurship-Programms dabei, interne Innovationen zu fördern und zu beschleunigen.

Kickstart ist ein Spin-off von Impact Hub Zurich und wurde 2015 von digitalswitzerland gegründet. Seit 2020 arbeitet Kickstart mit Impact Hub Switzerland zusammen, um die Initiative zur Förderung der Kreislaufwirtschaft zu realisieren. 2023 bietet Kickstart fünf Fokusbereiche an: New Work & Learning, Finance & Insurance, Food & Retail, Health & Wellbeing und Smart Cities, zusammen mit Partnerunternehmen aus der Industrie: AXA, Coop, Swisscom, die Mobiliar, PostFinance, ETH Zürich, MSD, CSEM, Stadt Zürich, Empa NEST, Sanitas, Universitätsspital Zürich, Panter, SATW, Impact Switzerland, der Kanton Waadt, Santenext, Bundesamt für Energie, Swiss Healthcare Startups, Switzerland Global Enterprise, Ringier, Google for Startups, MLL, South Pole, WECOCO, Day8, SwissLEAP, evitive, Reverse, HealthTech Cluster Switzerland, DealStation, EPFL, IMD, gfm, START Global und weitere.