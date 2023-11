Startseite Badausstattung – Bei Selfio finden Sie die Lieblingsmarken der Sanitär-Profis Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Fr, 2023-11-24 09:16. Die Badrenovierung steht an? Ob Toilette, Spülkasten, Waschbecken, Duschabtrennung oder neue Badheizkörper: Die Auswahl ist groß. Badartikel gibt es wie Sand am Meer – doch welche Marken halten, was sie versprechen? Dieser Frage ist die Gesellschaft für Verbraucherstudien (DTFV) auf den Grund gegangen und hat Berufshandwerker aus dem Sanitärbereich nach ihrer Profi-Einschätzung zu gängigen Marken im Sanitärbereich gefragt. Darum ging es in der Befragung zu den „Lieblingsmarken der Profis“

Die Sanitär-Profis wurden zu ihren Lieblingsmarken in den Produktgruppen Badewannen und Duschen, Badheizkörper, Badkeramik, Badmöbel, Duschabtrennungen, Duschbrausen und Waschtischarmaturen befragt. Berücksichtigt wurden dabei die Zufriedenheit mit den Produkten der Sanitär-Marke, die Einschätzung des Preis-Leistungsverhältnisses sowie das Vertrauen – gewichtet wurden diese Bereiche in gleichem Maße, zu je 33,3 Prozent. Das sind die beliebtesten Marken aus dem Bereich Sanitärbedarf

In der segmentübergreifenden Auswertung über alle abgefragten Produktgruppen hinweg, stachen die Marken Kaldewei, Bette und GEBERIT hervor. Dabei konnte sich GEBERIT in 5 Produktgruppen positionieren und erreichte sowohl in der Gesamtbewertung als auch in den Teilbereichen Zufriedenheit, Preis/Leistung und Vertrauen eine gute Platzierung mit einer Bewertung, die nie schlechter als 7,21 von maximal erreichbaren 10 Punkten lag.

Im Bereich der Badheizkörper sowie Duschabtrennungen konnte sich die Marke Kermi gut positionieren und Spitzenwerte erzielen. Im Bereich der Duschbrausen konnte sich hansgrohe sehr gut positionieren. Besonders bei der Bewertung des Preis-Leistungsverhältnisses konnte hansgrohe punkten und wurde in den Produktgruppen Badmöbel, Duschbrausen und Waschtischarmaturen immer unter den Top 2 gelistet.

Detaillierte Angaben und die Ergebnisse der Auswertung finden Sie hier. DIY Badrenovierung – Bauen Sie ein, was Profis schätzen

Bei Selfio finden Sie alle Produkte, die Sie für Ihr Bad brauchen – beginnend mit der Rohrinstallation und Vorwandsystemen, Duschabtrennungen, Badkeramik und Armaturen bis hin zu funktionalen oder luxuriösen Badmöbeln. Profitieren Sie von guter Materialqualität und Langlebigkeit, sie auch die Profis zu schätzen wissen.

