Startseite Seminare für den Betriebsrat - bundesweite Schulungen im Betrieb - BR 1, BR 2, BR 3, AR 1, AR 2 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-11-24 08:01. Fortbildung für Mitglieder von Betriebsräten, JAV und SBV. Inhouse-Seminare. Grund- und Vertiefungsschulungen. Betriebsverfassungsrecht (BetrVG) und Arbeitsrecht für den Betriebsrat. Die Praktiker-Seminare GbR führt kostengünstige und praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Betriebsräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch. Bundesweit. Einige der Themen: BetrVG (Betriebsverfassungsrecht) Grundlagen und Vertiefung, allgemeines Arbeitsrecht für Betriebsräte, BR1, BR2, BR3, Wirtschaftsausschuß, Abmahnung, Kündigung, Betriebsübergang, Arbeitszeugnis u.a. ... Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.betriebsrat-seminare.org/

und http://www.praktiker-seminare.com/ In diesen Seminaren werden Kenntnisse zum BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) vermittelt (und dafür erforderliches allgemeines Arbeitsrecht), die notwendig sind für eine ordnungsgemäße Arbeit des Betriebsrats bzw. des Betriebsratsmitglieds (vgl. § 37 Abs.6 BetrVG). Möglich sind natürlich auch Refresher-Schulungen. Sinnvoll ist bspw. auch eine Kombination von BR1 und BR2 (dann 5 Tage insgesamt) oder von BR3 und AR1 (dann 5 Tage insgesamt). Nicht kombinierte Seminare (also nur BR 1 oder nur AR 1 etc.) dauern 3 Tage. Es kommen nur Dozenten zum Einsatz, die über gute didaktische und kommunikative Fertigkeiten verfügen und an deren fachbezogenen Kenntnissen kein Zweifel zulässig ist. Sie müssen sich in der Praxis bewährt haben. ----------------------------------------------------------------------------------- Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Praktiker-Seminare GbR

Herr Axel Quandt

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin

Deutschland fon ..: 0162-4347095

web ..: http://www.praktiker-seminare.com

email : admin@praktiker-seminare.com Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit (kostengünstige) praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Betriebsräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch. Pressekontakt: Praktiker-Seminare GbR

Herr Axel Quandt

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin fon ..: 0162-4347095

web ..: http://www.praktiker-seminare.com

email : admin@praktiker-seminare.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten