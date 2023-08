Startseite Jetzt zugreifen: Selfio Floor Fußbodenheizung mit 19 % Rabatt auf Komplettsets - Die ideale Lösung für Ihre Sanierung! Pressetext verfasst von Selfio_GmbH am Do, 2023-08-17 09:30. Ab dem 1. August 2023 startet Selfio eine Rabattaktion für das Selfio Floor Trockenbau Fußbodenheizungssystem. Kunden haben die Möglichkeit, das Produkt zu einem reduzierten Aktionspreis zu erwerben. Rabatt wird auf alle Einzelkomponenten des Selfio-Floor-Fußbodenheizungssystems gewährt. Bei den Komplettsets sparen Sie während der Aktion ganze 19 %!

Bei der Sanierung oder Renovierung mit dem Wunsch nach einer nachträglichen Fußbodenheizung ist der Selfio-Floor die optimale Wahl. Mit einer geringen Bodenaufbauhöhe von nur 2 cm und einer schnellen Reaktionszeit, da keine Estrichmasse erwärmt werden muss, überzeugt dieses Trockenbau-System auf ganzer Linie. Sein geringes Eigengewicht und die Trockenbauweise machen es besonders geeignet für Altbausanierungen. Doch auch bei Neubauten profitiert man von den ausgezeichneten Eigenschaften dieser energieeffizienten Fußbodenheizung. Vorteile von Selfio Floor – Der Fußbodenheizung in Trockenbauweise

Die Selfio-Floor Fußbodenheizung im Trockenbau-System überzeugt mit einer Vielzahl von Vorteilen, die sie zur idealen Lösung für Sanierungsprojekte machen. Der geringe Aufbau von nur 20 Millimeter plus Bodenaufbau sorgt für einen minimalen Verlust der Raumhöhe, während gleichzeitig kein aufwendiges Herausbrechen des bestehenden Estrichs oder der Bodenplatten erforderlich ist. Dank der besonders flachen Konstruktion und der Verlegung direkt auf dem Estrich ist der Selfio-Floor die perfekte Lösung für Ihr Sanierungsprojekt.

Die Montage gestaltet sich durch die Trockenbauweise äußerst einfach und lässt sich zügig realisieren: Alle Systemkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine rasche Installation. Die Fußbodenheizung eignet sich für verschiedenste Bodenbeläge wie Laminat, Teppich oder Fliesen.

Dank des modularen Baukastensystems ist die Fußbodenheizung besonders kosteneffizient und kann an die individuellen Anforderungen und Gegebenheiten angepasst werden. Die effiziente und schnelle Montage durch die Trockenbauweise verkürzt die Bauzeit erheblich, da keine langen Austrocknungsphasen wie beim herkömmlichen Estrich notwendig sind.

Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gesamtgewicht des Systems, wodurch die Bausubstanz nur minimal belastet wird. Die hochfeste EPS-Verlegeplatte gewährleistet eine stabile und solide Basis, ohne ein unangenehmes „schwimmendes Gefühl“ im Bodenbelag zu erzeugen.

Die Alu-Lamellen der Selfio-Floor Fußbodenheizung sorgen für eine optimale Wärmeverteilung im Raum und schaffen ein angenehmes Raumklima. Da keine dickschichtige Estrichmasse erwärmt werden muss, wie das bei den Nassestrichsystemen der Fall ist, punktet Selfio Floor zudem mit einer schnellen Reaktionszeit und zügigen Wärmeabgabe. Auch die Kühlung ist über die effiziente Niedertemperatur-Flächenheizung realisierbar.

Neben den technischen Vorzügen bietet die Selfio-Floor Fußbodenheizung auch eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Bodenbelags. Durch die freie Auswahl verschiedenster Bodenbeläge wie Laminat, Teppich oder Fliesen kann die Fußbodenheizung nahtlos in das gewünschte Raumdesign integriert werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. Rabattaktion nutzen und bei der Fußbodenheizung sparen

Profitieren Sie jetzt von der Rabattaktion und verwirklichen Sie Ihr Sanierungsprojekt mit der Selfio-Floor Fußbodenheizung im Trockenbau-System zum Aktionspreis! Durch den Rabatt von bis zu 19 % erhalten Sie nicht nur eine hochwertige und energieeffiziente Fußbodenheizung, sondern sparen auch noch bares Geld.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine behagliche Wohlfühloase und genießen Sie den Komfort einer Fußbodenheizung, die sich perfekt in Ihr Sanierungsprojekt einfügt. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitere Fragen und eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Alle Komponenten für die Fußbodenheizung Selfio Floor finden Sie bei uns im Selfio-Shop, auch im praktischen Komplettset.

