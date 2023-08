Startseite Marktunsicherheit gut für den Goldpreis Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-10 18:05. Die nahe Preisentwicklung beim Gold ist unklar, dennoch sollte die herrschende Marktunsicherheit weiterhin unterstützend wirken. Spätestens Ende des Jahres sollte sich ein Aufwärtstrend beim Goldpreis einstellen. Denn dies ist wahrscheinlicher als ein Abwärtstrend. Noch drückt die Stimmung, die die wirtschaftlichen Risiken fest im Blick hat, auf den Preis des Edelmetalls. Besonders gute Chancen sieht beispielsweise Craig Parry (Mitbegründer von Inventa Capital) im Junior-Ressourcenbereich. Die Zeit jetzt sei vergleichbar mit den Jahren vor dem Boom von 2010. Damals gab es extrem viele Übernahmen und Fusionen. Dies scheint sich jetzt wieder abzuzeichnen. Ähnlich wie in den Jahren 2005 und 2006 waren die Fusionen und Übernahmen wie ein Vorbote. Qualitativ hochwertige Junior-Unternehmen sieht Parry als außergewöhnliche Kaufgelegenheit derzeit an. Spätestens wenn der globale Gold-ETF-Markt dreht - denn den vierten Monat in Folge musste der ETF-Markt einen Rückgang seiner Bestände hinnehmen - sollte der Goldpreis ansteigen. Übrigens sind trotz der rückläufigen ETF-Bestände die Vermögenswerte wegen der robusten Goldpreise prozentual angestiegen, so das World Gold Council. Die Investitionsnachfrage hängt dabei stark von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve ab. Bei der Fed sollte ein baldiges Ende der Zinserhöhungen dem Goldpreis guttun. Den höchsten Stand bei den Leitzinsen und dies seit Jahrzehnten findet man bei der Bank of England und der Europäischen Zentralbank. Daher geht der Trend auch zu den Abflüssen im ETF-Markt. Anders sieht es in Asien aus. Hier ansässige Fonds verzeichnen Zuflüsse. Auf Gold setzen lässt sich mit den Werten von Maple Gold Mines oder GoldMining. Maple Gold Mines (- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-... -) und der Partner Agnico Eagle Mines konnten bereits sehr gute Bohrergebnisse vermelden. Die Goldprojekte Joutel und Douay liegen in Quebec. GoldMining (- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ -) besitzt aussichtsreiche Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord- und Südamerika sowie ein großes Aktienpaket von Gold Royalty und von U.S. GoldMining. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten