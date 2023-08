Startseite Zwischen Sprache und Pinselstrichen: Julio Calvo im Gespräch über seine kreative Welt Pressetext verfasst von indayi am Di, 2023-08-08 11:27. Entdeckt das faszinierende Interview mit Julio Calvo: Ein Mann, der die Grenzen von Sprache und Kunst sprengt! Als Linguist, Schriftsteller und Maler zeigt er uns, dass Genialität keine Grenzen kennt. Doch wie kommt ein so vielseitiger Künstler zu seinem Schaffen? Findet heraus, was sein Werk "Wandertage" so einzigartig macht. Bereit, einen neuen Autor kennenzulernen? Hinter den Kulissen der Kreativität: Julio Calvo als Linguist und Maler Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Ich bin Linguist (Diplom-Übersetzer) und “schreibe“ daher seit meinem Studium an der Universität Heidelberg, d.h. seit 1976. Allerdings keine Romane. Das ist eine relativ neue Aktivität. Was machen Sie neben dem Schreiben? Ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Hildesheim. Bis zum Jahr 2021 war ich lange Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt, und zwar im Bereich der Internationalen Kommunikation. Darüber hinaus bin ich Maler und lehre seit vielen Jahren - ebenfalls an der Universität Hildesheim - Kunst/Malerei im Bereich der Lehramtsausbildung. Kurz: Meine Welt ist die Welt der Sprache und der Kunst. Wird es weitere Bücher von Ihnen geben/An was arbeiten Sie gerade? Ja – ich arbeite bereits an der Fortsetzung meines Debütromans, d.h. am zweiten Roman: Die Geschichte geht weiter! Deutschland durch fremde Augen: Die Inspiration hinter meinem Werk Warum haben Sie genau dieses Thema für Ihr Buch gewählt? Das Thema hat damit zu tun, dass A) Deutschland ein Einwanderungsland ist, und B) dass die Einwanderer naturgemäß, logischerweise, ein anderes Bild von Deutschland haben können, als die Einheimischen, und C) auch unter den Einwanderern das Deutschlandbild variieren kann, und D) die Literatur diese unterschiedlichen Sichtweiten reflektieren sollte. Wie lange haben Sie für dieses Buch gebraucht? Ich habe 60 Jahre für dieses Buch gebraucht. Für das Schreiben des Romans haben allerdings 5 Jahre gereicht, wobei ich zugeben muss, dass ich sowohl langsam spreche als auch langsam schreibe. Worte sind wichtig, sie haben eine Bedeutung. Dafür haben wir keinen “gelben Sack“. Zudem gibt es auch Menschen, die zuhören können. Das sollte man nie vergessen. Zusammenarbeit mit dem Verlag Wie sind Sie auf den Verlag aufmerksam geworden? Durch eine Studentin, die im Verlag ein Praktikum absolviert hat und von ihrer Arbeit begeistert war. Also durch einen Zufall. Wobei ich, ehrlich gesagt, nicht an Zufälle glaube. Alles in der Welt ist miteinander verbunden. Wenn auch auf eine sehr komplexe Art und Weise, die für uns Menschen nicht immer nachvollziehbar ist. Wir können die Logik nicht erkennen. Welche Bücher haben Sie bereits bei indayi editon publiziert? Es ist mein erster Roman bei indayi edition, und hoffentlich nicht mein letzter. Wie viel Ein?uss konnten Sie auf Lektorat/Covergestaltung nehmen? Mit dem Lektorat hatte ich eine gute Kommunikation. Es gab keine Konflikte. Zur Covergestaltung konnte ich Vorschläge einreichen. Das letzte Wort hat natürlich das Lektorat, also der Verlag. Ich vermute, dass das bei allen Verlagen so ist. Perspektivenwandel: Wie 'Wandertage' eure Sicht auf Deutschland verändert Taucht ein in die faszinierende Welt von Julio Calvos Debütroman "Wandertage", einem Werk, das nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern auch tiefgründige Einblicke in das komplexe Thema der Einwanderung bietet. Durch 60 Jahre geprägt und in 5 Jahren meisterhaft geschrieben, offenbart das Buch eine unkonventionelle Perspektive auf Deutschland als Einwanderungsland. Die kreative Provokation von Julio Calvos Schreibstil wird euch in den Bann ziehen, während er euch auf eine Reise mitnimmt, die eure Wahrnehmung des Landes herausfordert. Taucht ein in die Welt der Einwanderer, die Deutschland aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und ihre eigene Vielfalt in der Literatur widerspiegeln. Lasst euch von der Verschmelzung von Sprache und Kunst in Julio Calvos Leben inspirieren und entdeckt die Reflexion der Einwanderer in seinem Werk. Wandertage ist ein Buch, das euch zum Nachdenken anregt, eure Sicht auf die Welt verändert und euch mit neuen Perspektiven bereichert. Werdet Teil dieser einzigartigen literarischen Reise und erfahrt, wie Einwanderer Deutschland sehen, fühlen und erleben. Taucht ein in "Wandertage" und lasst euch von der kreativen Provokation eines talentierten Schriftstellers verzaubern. Holt euch euer Exemplar und entdeckt die fesselnde Welt von Julio Calvos Debütroman, der euch in seinen Bann ziehen wird. Anhang Größe Beitragsbild_Wandertage_JulioCalvo.jpg 214.02 KB Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten