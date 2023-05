Startseite Baubeginn von acht modernen Eigentumswohnungen in Eitorf Pressetext verfasst von KSK-I am Mo, 2023-05-08 08:39. Köln, 04.05.2023 In Eitorf entsteht ein Neubauprojekt mit insgesamt acht modernen Eigentumswohnungen. Die KSK-Immobilien GmbH, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln hat bereits mit der Vermittlung der Wohnungen begonnen. Nun ist der Baubeginn des Mehrfamilienhauses erfolgt. Die Wohnungen entstehen in begehrter Höhenlage von Eitorf in der Höhenstraße. Mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen von ca. 69 m² und 107 m² bieten sie passenden Wohnraum für Singles, Paare sowie kleine Familien. Auch für Best Ager, die ihr Haus gegen eine kleinere, altersgerechte Wohnung austauschen möchten, sind die Eigentumswohnungen gut geeignet. So ist der Eingang des Mehrfamilienhauses dank einer seniorenfreundlichen Rampe auch mit Rollstuhl oder Rollator gut zu erreichen. Zudem gibt es einen modernen Aufzug, der alle Etagen inklusive des Kellers miteinander verbindet. „Darüber hinaus bieten die Eigentumswohnungen für Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger eine langfristige Vermietbarkeit und somit ein attraktives Investment“, so Alexander Schlömer, Leiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH. Jetzt ist der Baubeginn der Wohnungen erfolgt. „Insbesondere auf das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz wurde Wert gelegt. So ist das Mehrfamilienhaus mit der Energieeffizienzklasse A+ für den Standard KfW-Effizienzhaus EH 55 EE konzipiert und wird in langlebiger Massivbauweise errichtet“, ergänzt Mario Spiluttini, Immobilienberater und für den Vertrieb der Wohnungen zuständig. Eine moderne, energieeffiziente Luft-Wärmepumpe verbreitet zudem als Fußbodenheizung gleichmäßig Wärme in allen Räumen. Die Fenster verfügen über elektrische Rollläden sowie Dreifach-Isolierverglasung. Die Fenster im Erdgeschoss sind abschließbar. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen jeweils über eine Sonnenterrasse, die Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss über einen Sonnenbalkon. Neben einer Tiefgarage mit acht Stellplätzen ist zudem ein Fahrradkeller vorhanden. Die Fertigstellung soll im Herbst 2024 erfolgen. Bauträger ist die SAKA-Bau GmbH. Ansprechpartner:

Herr Mario Spiluttini

neubau@ksk-immobilien.de

neubau@ksk-immobilien.de

Tel.: 02241 100-119